Babiš se postavil za Macinku. Odvolat ho neplánuje

Libor Novák

29. ledna 2026 11:33

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se rozhodl nadále stát za svým koaličním partnerem a odmítá odvolat Petra Macinku (Motoristé) z funkcí ministra zahraničí a dočasného správce resortu životního prostředí. Opozice na odchod ministra tlačí kvůli jeho nevybíravé komunikaci směrem k Hradu, kterou prezident Petr Pavel označil za pokus o vydírání. Babiš však po návštěvě vojenské základny v Čáslavi označil dosavadní spolupráci s Macinkou za výbornou a fungující.

Premiér je přesvědčen, že snahy o odvolání ministra jsou především pokusem opozice a médií o narušení stability vládní koalice složené z hnutí ANO, SPD a Motoristů. Přestože Babiš připustil, že slovník, který Macinka použil v textových zprávách pro prezidentova poradce, byl nevhodný, vyjádřil určité pochopení pro frustraci strany Motoristé sobě. Ta se snaží prosadit jmenování poslance Filipa Turka do čela ministerstva životního prostředí, což hlava státu odmítá.

Vztahy mezi vládním kabinetem a Pražským hradem jsou nyní napjaté, ale Andrej Babiš deklaruje snahu o urovnání sporu. Podle svých slov si nedokáže představit, že by komunikace mezi prezidentem a šéfem diplomacie dlouhodobě nefungovala. Navrhl proto společné jednání u jednoho stolu, ke kterému by mělo dojít, jakmile se prezident Petr Pavel vrátí ze své dovolené.

Celá kauza kolem uniklých zpráv, které Hrad zveřejnil a v nichž se Macinka domáhal jmenování Turka, bude mít dohru v Poslanecké sněmovně. Opoziční strany totiž v souvislosti s těmito událostmi vyvolaly hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Jednání o osudu kabinetu by mělo v dolní komoře parlamentu začít příští týden v úterý.

Kromě vládní krize čelí koalice také tlaku v podobě žádosti o vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Sněmovní většina 108 hlasů, kterou disponuje současná vládní sestava, bude v nejbližší době rozhodovat i o těchto personálních otázkách. Premiér však opakuje, že nemá zájem na udržování „zákopové války“ s prezidentem a prioritou zůstává stabilita jeho týmu.

včera

První dáma Pavlová se zmínila o lžích či výhrůžkách. Prezidenta podpořila

Související

Andrej Babiš

Nechceme vést s prezidentem zákopovou válku, prohlásil Babiš, zatímco jeho vláda snížila Hradu rozpočet

Pnutí mezi vládním kabinetem a Pražským hradem po úniku soukromých zpráv Petra Macinky, předsedy Motoristů sobě a člena Babišovy vlády, pokračuje. Macinka v komunikaci s poradcem prezidenta Petra Pavla hovořil o připravenosti vést s hlavou státu „brutální boj“. Premiér Andrej Babiš se ve středu na půdě Poslanecké sněmovny od těchto výroků distancoval a zdůraznil, že jeho kabinet nemá v úmyslu stupňovat napětí v podobě zákopové války mezi Strakovou akademií a Hradem.
Andrej Babiš

Babiš chce konflikt urovnat. Macinku a Pavla pozval k jednacímu stolu

Premiér Andrej Babiš se pokouší vnést klid do vyhroceného sporu mezi prezidentem Petrem Pavlem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Na sociální síti X označil současný konflikt za nesprávný a oba aktéry vyzval k přímému jednání. Podle premiéra se politické rozepře vždy vyřeší lépe a rychleji u společného stolu než prostřednictvím ostrých vzkazů a mimořádných tiskových konferencí, které situaci jen dále eskalují.

Více souvisejících

Andrej Babiš Petr Macinka

Aktuálně se děje

před 29 minutami

Andrej Babiš

Babiš se postavil za Macinku. Odvolat ho neplánuje

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se rozhodl nadále stát za svým koaličním partnerem a odmítá odvolat Petra Macinku (Motoristé) z funkcí ministra zahraničí a dočasného správce resortu životního prostředí. Opozice na odchod ministra tlačí kvůli jeho nevybíravé komunikaci směrem k Hradu, kterou prezident Petr Pavel označil za pokus o vydírání. Babiš však po návštěvě vojenské základny v Čáslavi označil dosavadní spolupráci s Macinkou za výbornou a fungující.

před 1 hodinou

Výbuchy v Íránu

Zaminování Perského zálivu nebo kolaps režimu? Nejpravděpodobnější scénáře, které hrozí Íránu

Možnost vojenského úderu Spojených států proti Íránu se stala jedním z nejdiskutovanějších témat světové bezpečnosti. Americký prezident Donald Trump opakovaně varoval teheránský režim před následky násilného potlačování vnitrostátních protestů a hrozil nasazením „masivní armády“, která je již na cestě do regionu. Zatímco cíle případného útoku jsou pro vojenské stratégy víceméně odhadnutelné, výsledná reakce a dopady na globální stabilitu zůstávají neznámou s mnoha proměnnými. Server BBC zmapoval nejpravděpodobnější scénáře, které Íránu hrozí.

před 1 hodinou

Kaja Kallasová, premiérka Estonska

Unijní ministři se schází v Bruselu. Řeší energetickou pomoc Ukrajině

Ministři zahraničí Evropské unie se sešli v Bruselu k jednání, které šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová označila za programově velmi nabité. Hlavními tématy rozhovorů jsou vztahy se Spojenými státy, ruská agrese na Ukrajině a situace na Blízkém východě. Podle Kallasové čelí mezinárodní řád založený na pravidlech neustálému tlaku.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 5 hodinami

včera

včera

Metoděj Jílek

Rychlobruslař Jílek opět nezahálel. Senzačně vyhrál závod s hromadným startem

Vypadá to, že český rychlobruslař Metoděj Jílek nemá dost. V sobotu v německém Inzellu, kde se konal finálový podnik Světového poháru na dlouhých tratích, nejprve zajel osobní rekord na trati, který mu sice stačil „jen“ na druhé místo na trati dlouhé 5000 metrů, v rámci které nakonec připsal triumf v celkové klasifikaci Světového poháru. O víkendu to ale v podání tohoto mladého českého nezmara nebylo ještě všechno. V neděli totiž poprvé ve své kariéře zvítězil v závodě s hromadným startem.

včera

Ceny Anděl, ilustrační fotografie.

Ceny Anděl odhalily širší nominace. Dominuje pražská rapová trojice

Členové České hudební akademie svými hlasy rozhodli o předvýběru pro letošní nominace Cen Anděl Coca-Cola 2025. Shortlisty 35. ročníku ovládli pražská rapová trojice GUFRAU a Victor Kal. díky hitu Navždycky blázen. Hned třikrát se v přednominacích objevují Ben Cristovao, James Cole a Idea nebo Anna Vaverková.

včera

včera

Jan Cimický

Cimický v úterý chyběl u soudu, nový rozsudek se odkládá

Nový rozsudek v kauze obžalovaného psychiatra Jana Cimického zatím nepadl. Obvodní soud pro Prahu 8, jemuž se kauza loni vrátila, odložil vynesení verdiktu na březen. Cimický je obžalován z více než 30 případů vydírání či znásilnění žen. 

včera

Petr Macinka

Pavel torpéduje Turka, prohlásil Macinka. Prezidentovi dává čas

Šéf české diplomacie Petr Macinka (AUTO) se den po vyhrocení sporu s prezidentem Petrem Pavlem setkal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Podle svých slov se s ním nakonec nebavil o aktuálním napětí mezi sebou a hlavou státu. Zdůraznil také, že je zcela na Česku, koho pošle na summit aliance. 

včera

Jakub Menšík

Český tenis již nemá na Australian Open žádného zástupce. Menšík odstoupil pro zranění

Poté, co se dařilo z českých tenistů a tenistek pouze Jakubu Menšíkovi, jenž proklouzl do osmifinále, zdálo se, že alespoň jemu bude moct český fanoušek fandit ve zbývajícím programu singlových turnajů v rámci Australian Open. Jenže po neúspěších ostatních českých tenistů a tenistek přišla nečekaná rána. Jen několik hodin před očekávaným osmifinále s jeho vzorem Srbem Novakem Djokovičem totiž na svém twitterovém účtu sám Menšík oznámil, že z turnaje odstupuje kvůli zranění břišního svalu.

včera

Policie, ilustrační fotografie.

Policie řeší týrání zvířat na Olomoucku. Některé ovce byly už mrtvé

Velmi závažný případ týrání zvířat zjistila Státní veterinární správa (SVS) při kontrole na základě obdrženého podnětu u chovatele v Křelově na Olomoucku. V chovu se ve zcela nevhodných podmínkách nacházelo téměř 90 podvyživených ovcí a na pozemku bylo kolem 40 uhynulých ovcí. Případem se zabývá policie. 

včera

včera

Donald Trump

Trump poslal armádu na dostřel Íránu. Čas se neúprosně krátí, vzkazuje Teheránu

Napětí mezi Washingtonem a Teheránem dosáhlo kritického bodu poté, co prezident Donald Trump varoval Írán, že čas pro vyjednání nové dohody se neúprosně krátí. K íránským břehům se v těchto hodinách přesouvá masivní americká armáda v čele s letadlovou lodí USS Abraham Lincoln. Trump na sociálních sítích uvedl, že tato flotila je ještě větší než ta, kterou Spojené státy nedávno vyslaly k Venezuele, a je připravena splnit své úkoly „rychle a v případě potřeby i násilím“.

včera

včera

Distribuční centrum Amazonu v USA

Amazon propustí 16 tisíc lidí. Zaměstnancům to oznámil omylem

Americký technologický gigant Amazon oficiálně potvrdil propuštění dalších 16 000 zaměstnanců. Toto oznámení přišlo jen několik hodin poté, co se informace o nové vlně redukce pracovních míst dostala k personálu prostřednictvím e-mailu, který byl podle všeho rozeslán omylem. Zpráva, kterou měla možnost vidět stanice BBC, byla odeslána v úterý pozdě večer a zmiňovala výpovědi pro pracovníky v USA, Kanadě a Kostarice v rámci snahy o posílení společnosti.

včera

Opozice kvůli Macinkovým zprávám vyvolá hlasování o nedůvěře vládě

Lídři českých opozičních stran se rozhodli pro radikální krok a začali shromažďovat podpisy pro vyvolání hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Reagují tak na uniklé SMS zprávy ministra zahraničí Petra Macinky, které byly adresovány poradci prezidenta Petru Kolářovi a které sám prezident Petr Pavel označil za pokus o vydírání hlavy státu. Opozice vyčítá premiérovi, že se od jednání svého ministra dostatečně nedistancoval a celou situaci pouze bagatelizoval.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy