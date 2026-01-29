Babiš se postavil za Macinku. Odvolat ho neplánuje

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se rozhodl nadále stát za svým koaličním partnerem a odmítá odvolat Petra Macinku (Motoristé) z funkcí ministra zahraničí a dočasného správce resortu životního prostředí. Opozice na odchod ministra tlačí kvůli jeho nevybíravé komunikaci směrem k Hradu, kterou prezident Petr Pavel označil za pokus o vydírání. Babiš však po návštěvě vojenské základny v Čáslavi označil dosavadní spolupráci s Macinkou za výbornou a fungující.
Premiér je přesvědčen, že snahy o odvolání ministra jsou především pokusem opozice a médií o narušení stability vládní koalice složené z hnutí ANO, SPD a Motoristů. Přestože Babiš připustil, že slovník, který Macinka použil v textových zprávách pro prezidentova poradce, byl nevhodný, vyjádřil určité pochopení pro frustraci strany Motoristé sobě. Ta se snaží prosadit jmenování poslance Filipa Turka do čela ministerstva životního prostředí, což hlava státu odmítá.
Vztahy mezi vládním kabinetem a Pražským hradem jsou nyní napjaté, ale Andrej Babiš deklaruje snahu o urovnání sporu. Podle svých slov si nedokáže představit, že by komunikace mezi prezidentem a šéfem diplomacie dlouhodobě nefungovala. Navrhl proto společné jednání u jednoho stolu, ke kterému by mělo dojít, jakmile se prezident Petr Pavel vrátí ze své dovolené.
Celá kauza kolem uniklých zpráv, které Hrad zveřejnil a v nichž se Macinka domáhal jmenování Turka, bude mít dohru v Poslanecké sněmovně. Opoziční strany totiž v souvislosti s těmito událostmi vyvolaly hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Jednání o osudu kabinetu by mělo v dolní komoře parlamentu začít příští týden v úterý.
Kromě vládní krize čelí koalice také tlaku v podobě žádosti o vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury k trestnímu stíhání. Sněmovní většina 108 hlasů, kterou disponuje současná vládní sestava, bude v nejbližší době rozhodovat i o těchto personálních otázkách. Premiér však opakuje, že nemá zájem na udržování „zákopové války“ s prezidentem a prioritou zůstává stabilita jeho týmu.
Lídři českých opozičních stran se rozhodli pro radikální krok a začali shromažďovat podpisy pro vyvolání hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Reagují tak na uniklé SMS zprávy ministra zahraničí Petra Macinky, které byly adresovány poradci prezidenta Petru Kolářovi a které sám prezident Petr Pavel označil za pokus o vydírání hlavy státu. Opozice vyčítá premiérovi, že se od jednání svého ministra dostatečně nedistancoval a celou situaci pouze bagatelizoval.
Zdroj: Libor Novák