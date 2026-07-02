Babiš zkritizoval Pavla: Nejmenoval Turka, teď si vykládá ústavu podle svého

Premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Deník.cz ostře zkritizoval prezidenta Petra Pavla a obvinil ho, že si vykládá ústavu podle vlastního uvážení.
Podle předsedy vlády si prezident vymyslel neústavní podmínku, když před jeho jmenováním premiérem požadoval písemné vyjádření, jakým způsobem vyřeší svůj střet zájmů. Babiš sice nakonec ustoupil a postup ohledně holdingu Agrofert oznámil loni 4. prosince, pět dní před svým jmenováním, krok hlavy státu však zpětně označil za nepravost, do jejíhož sporu tehdy jen nechtěl aktivně vstupovat.
Prezidentovi vyčetl také jeho nedávné rozhodnutí nejmenovat poslance Motoristů Filipa Turka členem kabinetu. Pavel v lednovém dopise odmítnutí zdůvodnil tím, že Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu k českému právnímu řádu. Babiš nicméně tvrdí, že prezident původně Motoristům slíbil bezproblémové jmenování, pokud Turek namísto resortu zahraničí zamíří na ministerstvo životního prostředí, a změnu postoje připsal vlivu prezidentova okolí.
Kritika ze strany premiéra směřovala rovněž k prezidentovu postupu kolem nadcházejícího summitu NATO. Babiš jednoznačně označil Pavla za hlavu opozice, která podle něj permanentně útočí na vládní stranu a fakticky si tak dělá kampaň pro své budoucí znovuzvolení. Předseda vlády zároveň v rozhovoru jasně vyloučil, že by v příští prezidentské volbě proti Pavlovi sám osobně kandidoval.
Babiš už dříve zdůraznil, že vedoucím delegace zůstává on sám, což odpovídá dřívějšímu usnesení vlády. Premiér veřejně vyzval hlavu státu, aby zvážila přehodnocení své cesty do Turecka a projevila velkorysost tím, že by na osobní přítomnosti netrvala.
Podle slov předsedy vlády by takový krok přispěl ke zklidnění společenské situace a ukončil zbytečný a nesmyslný spor, který podle něj poškozuje zájmy České republiky.
Celý konflikt se vyostřil minulý týden, kdy kabinet po svém zasedání oznámil, že s účastí prezidenta Pavla na summitu Aliance vůbec nepočítá. Hlava státu reagovala podáním kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu, ve které žádala o jasné vymezení pravomocí, zda má vláda právo o jeho neúčasti takto rozhodnout.
Ústavní soud následně ve středu vydal předběžné opatření, kterým exekutivě zakázal prezidentovi v cestě bránit a nařídil mu účast umožnit.
Šéf diplomacie Macinka sice slíbil akreditaci pro Hrad zajistit, pozice vedoucího delegace však i přes soudní zásah zůstala v rukou premiéra.
Související
Babiš dostal od Agrofertu více než 4 miliardy
Bylo to nešťastné, řekl Babiš k vystoupení ve Strážnici. Macinka se překvapivě omluvil
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Zoufalé Rusko se snaží vyhnout další mobilizaci. Posílá na frontu bojovat i ženy
před 2 hodinami
Írán varoval Trumpa před tvrdou odvetou, pokud zaútočí během pohřbu Chameneího
před 3 hodinami
Z maďarského velvyslanectví v Bruselu operovala špionážní síť, odhalilo vyšetřování
před 3 hodinami
Forex v roce 2026: Jak se orientovat na trhu, kde pravidla píší centrální banky a geopolitika
před 3 hodinami
Babiš zkritizoval Pavla: Nejmenoval Turka, teď si vykládá ústavu podle svého
před 4 hodinami
Další bizár ruské propagandy: Putina díky "vysoké míře milosrdenství" označují za Ježíše Krista
před 5 hodinami
Zelenskyj schválil čtyřicetidenní ofenzivní operaci. Má donutit Rusko jednat o míru
před 6 hodinami
Nová data: Kolik je na obou stranách obětí války na Ukrajině?
před 6 hodinami
Rusko v noci podniklo rozsáhlý vzdušný útok na Kyjev. Nejméně 10 mrtvých
před 7 hodinami
Tučné poplatky, večeře za miliony. Trumpův majetek po návratu do Bílého domu prudce vzrostl
před 9 hodinami
Předpověď počasí na víkend. Léto bude tentokrát příjemné
včera
Klempíře očekávají na festivalu ve Varech. Ministr potvrdil účast
včera
Prvním osmifinalistou fotbalového MS je Kanada. Jihoafričany pokořila gólem v nastavení
včera
Ministerstvo naznačilo, kolik budou stát dálniční známky pro příští rok
včera
Chmurný návrat fotbalistů do Prahy. Krejčí přednesl svůj pohled na český fotbal
včera
ANO by vyhrálo, ale přišlo by o Motoristy, ukázal květnový průzkum
včera
Extrémně silné bouřky na východě Česka. Nebezpečně tam stoupají i hladiny řek
včera
Trenér Miroslav Koubek nakonec skončil u české fotbalové reprezentace
včera
Červencové počasí může být teplejší, než je obvyklé, tvrdí meteorologové
včera
Politico: EU se potýká s hlubokou průmyslovou krizí. Neví, jak ji řešit
Evropská unie se potýká s hlubokou průmyslovou krizí, kterou naplno obnažil záměr automobilky Volkswagen zrušit v Německu až sto tisíc pracovních míst a uzavřít čtyři továrny. Unijní státy a zákonodárci se však podle webu Politico stále nedokážou shodnout na jednotném postupu proti levnému čínskému exportu, který evropské podniky ohrožuje.
Zdroj: Libor Novák