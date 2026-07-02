Babiš zkritizoval Pavla: Nejmenoval Turka, teď si vykládá ústavu podle svého

Libor Novák

2. července 2026 12:17

Předseda vlády Andrej Babiš
Předseda vlády Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Deník.cz ostře zkritizoval prezidenta Petra Pavla a obvinil ho, že si vykládá ústavu podle vlastního uvážení.

Podle předsedy vlády si prezident vymyslel neústavní podmínku, když před jeho jmenováním premiérem požadoval písemné vyjádření, jakým způsobem vyřeší svůj střet zájmů. Babiš sice nakonec ustoupil a postup ohledně holdingu Agrofert oznámil loni 4. prosince, pět dní před svým jmenováním, krok hlavy státu však zpětně označil za nepravost, do jejíhož sporu tehdy jen nechtěl aktivně vstupovat.

Prezidentovi vyčetl také jeho nedávné rozhodnutí nejmenovat poslance Motoristů Filipa Turka členem kabinetu. Pavel v lednovém dopise odmítnutí zdůvodnil tím, že Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu k českému právnímu řádu. Babiš nicméně tvrdí, že prezident původně Motoristům slíbil bezproblémové jmenování, pokud Turek namísto resortu zahraničí zamíří na ministerstvo životního prostředí, a změnu postoje připsal vlivu prezidentova okolí.

Kritika ze strany premiéra směřovala rovněž k prezidentovu postupu kolem nadcházejícího summitu NATO. Babiš jednoznačně označil Pavla za hlavu opozice, která podle něj permanentně útočí na vládní stranu a fakticky si tak dělá kampaň pro své budoucí znovuzvolení. Předseda vlády zároveň v rozhovoru jasně vyloučil, že by v příští prezidentské volbě proti Pavlovi sám osobně kandidoval.

Babiš už dříve zdůraznil, že vedoucím delegace zůstává on sám, což odpovídá dřívějšímu usnesení vlády. Premiér veřejně vyzval hlavu státu, aby zvážila přehodnocení své cesty do Turecka a projevila velkorysost tím, že by na osobní přítomnosti netrvala.

Podle slov předsedy vlády by takový krok přispěl ke zklidnění společenské situace a ukončil zbytečný a nesmyslný spor, který podle něj poškozuje zájmy České republiky.

Celý konflikt se vyostřil minulý týden, kdy kabinet po svém zasedání oznámil, že s účastí prezidenta Pavla na summitu Aliance vůbec nepočítá. Hlava státu reagovala podáním kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu, ve které žádala o jasné vymezení pravomocí, zda má vláda právo o jeho neúčasti takto rozhodnout.

Ústavní soud následně ve středu vydal předběžné opatření, kterým exekutivě zakázal prezidentovi v cestě bránit a nařídil mu účast umožnit.

Šéf diplomacie Macinka sice slíbil akreditaci pro Hrad zajistit, pozice vedoucího delegace však i přes soudní zásah zůstala v rukou premiéra.

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