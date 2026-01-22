Babišova vláda zruší televizní poplatky. Názor změnil i ministr Klempíř

Jan Hrabě

Jan Hrabě

22. ledna 2026 19:25

Oto Klempíř
Oto Klempíř

Babišova vláda, respektive strany tvořící současnou koalici se shodly na zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Podle ministra kultury Ota Klempíře (Motoristé) se teď bude hledat udržitelné a spravedlivé financování veřejnoprávních médií. 

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by občané mohli přestat platit poplatky od ledna 2027. Naznačil však, že stát by mohl zřídit účet, na který by se na provoz obou veřejnoprávních médií přispívalo dobrovolně. Babiš zdůraznil, že zrušení poplatků je jednou ze součástí vládního programu. 

"Přátelé, vládní slib, že zrušíme poplatky, platí," potvrdil ministr kultury Klempíř, který se agendou zabývá, na síti X. "Zabojoval jsem a podařilo se mi na koaliční radě přesvědčit kolegy, že společně najdeme pro financování nezávislých médií udržitelné a spravedlivé řešení. Jsem rád," dodal. 

Klempíř již v nedávném rozhovoru pro Blesk zmínil, že úvaha mnoha lidí, že poplatky zajistí nezávislost veřejnoprávních médií, může být lichá. "Není to úplně pravda, protože nezávislost veřejnoprávních médií zajistí především odvaha managementu. Poplatky jsou jen způsob financování," poznamenal.

Podle člena Babišovy vlády za Motoristy se ve většině evropských zemí financují veřejnoprávní média z rozpočtu. "A proto ten můj výrok prochází nějakým vývojem. Je pravda, že je třeba trošku nefér, že rodina se dvěma dětmi a třemi televizemi dává stejně jako důchodkyně, která bydlí sama, má nízký důchod a zapne si občas ČT24," podotkl. 

Ministr kultury následně přiznal, že hledá nejlepší model financování České televize a Českého rozhlasu. "Je pravda, že možná by bylo lepší přejít na financování z rozpočtu," prohlásil a naznačil i časový harmonogram zrušení koncesionářských politiků. "Já si myslím, že se to povede stoprocentně. Odhadoval bych to asi na rok 2027," dodal. 

Rozhlasové a televizní poplatky jsou jinou podobnou povinnou platbou, která slouží k financování médií veřejné služby, konkrétně České televize a Českého rozhlasu. Platí ho fyzické osoby, podnikatelé a firmy. Výše platby se loni po 17 letech zvýšila z 45 na 55 korun u rozhlasového poplatku a ze 135 na 150 korun u televizního poplatku.

před 10 hodinami

Babiš se chlubí, s kolika prezidenty a premiéry se setkal v Davosu. Nejsou to ani tři procenta lídrů

Andrej Babiš

Smrt Bardotové zasáhla i české politiky. Ozvali se Babiš či Klempíř

Nejen francouzští státní představitelé, ale i čeští politici reagují na nedělní smutnou zprávu o smrti legendární herečky Brigitte Bardotové. Lítost projevili premiér Andrej Babiš (ANO) či ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé). Bardotová, která ukončila hereckou kariéru již před čtyřicítkou, zemřela ve věku 91 let. 

