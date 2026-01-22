Babišova vláda zruší televizní poplatky. Názor změnil i ministr Klempíř

Babišova vláda, respektive strany tvořící současnou koalici se shodly na zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Podle ministra kultury Ota Klempíře (Motoristé) se teď bude hledat udržitelné a spravedlivé financování veřejnoprávních médií.
Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by občané mohli přestat platit poplatky od ledna 2027. Naznačil však, že stát by mohl zřídit účet, na který by se na provoz obou veřejnoprávních médií přispívalo dobrovolně. Babiš zdůraznil, že zrušení poplatků je jednou ze součástí vládního programu.
"Přátelé, vládní slib, že zrušíme poplatky, platí," potvrdil ministr kultury Klempíř, který se agendou zabývá, na síti X. "Zabojoval jsem a podařilo se mi na koaliční radě přesvědčit kolegy, že společně najdeme pro financování nezávislých médií udržitelné a spravedlivé řešení. Jsem rád," dodal.
Klempíř již v nedávném rozhovoru pro Blesk zmínil, že úvaha mnoha lidí, že poplatky zajistí nezávislost veřejnoprávních médií, může být lichá. "Není to úplně pravda, protože nezávislost veřejnoprávních médií zajistí především odvaha managementu. Poplatky jsou jen způsob financování," poznamenal.
Podle člena Babišovy vlády za Motoristy se ve většině evropských zemí financují veřejnoprávní média z rozpočtu. "A proto ten můj výrok prochází nějakým vývojem. Je pravda, že je třeba trošku nefér, že rodina se dvěma dětmi a třemi televizemi dává stejně jako důchodkyně, která bydlí sama, má nízký důchod a zapne si občas ČT24," podotkl.
Ministr kultury následně přiznal, že hledá nejlepší model financování České televize a Českého rozhlasu. "Je pravda, že možná by bylo lepší přejít na financování z rozpočtu," prohlásil a naznačil i časový harmonogram zrušení koncesionářských politiků. "Já si myslím, že se to povede stoprocentně. Odhadoval bych to asi na rok 2027," dodal.
Rozhlasové a televizní poplatky jsou jinou podobnou povinnou platbou, která slouží k financování médií veřejné služby, konkrétně České televize a Českého rozhlasu. Platí ho fyzické osoby, podnikatelé a firmy. Výše platby se loni po 17 letech zvýšila z 45 na 55 korun u rozhlasového poplatku a ze 135 na 150 korun u televizního poplatku.
Související
Klempíř připustil zrušení koncesionářských poplatků. Vidí to na příští rok
Smrt Bardotové zasáhla i české politiky. Ozvali se Babiš či Klempíř
Oto Klempíř , Vláda ČR , televizní poplatky , Česká televize , Český rozhlas
Aktuálně se děje
před 30 minutami
Babišova vláda zruší televizní poplatky. Názor změnil i ministr Klempíř
před 1 hodinou
Pavlovi někdo vyhrožoval na internetu. Policie zadržela muže
před 1 hodinou
Další český hokejový úspěch. Po stříbru mužské dvacítky má ženská osmnáctka bronz
před 2 hodinami
Policie zadržela údajného zahraničního agenta. Měl pracovat pro Čínu
před 3 hodinami
Ve Spojených arabských emirátech budou jednat zástupci Ukrajiny, Spojených států a Ruska, oznámil Zelenskyj
před 4 hodinami
Zelenskyj: Evropa mlčí a Putin dál vyrábí rakety. Neměla by spoléhat na NATO, místo aby jednala jen čeká
před 4 hodinami
Trumpa k dohodě o Grónsku dotlačili poradci. Co je její náplní?
před 5 hodinami
Zelenskyj dorazil do Davosu, jednání s Trumpem začalo. Putin chce zaplatit členství v Radě míru zmrazenými aktivy
před 6 hodinami
Hraniční přechod Rafáh se příští týden otevře v obou směrech
před 7 hodinami
Jeden velký podvod na OSN? Rada míru popírá principy rovnosti, staví na bohatství a kultu uctívačů Trumpa
před 8 hodinami
V Radě míru chce být každý, prohlásil na zakládací ceremonii Trump. Na pódiu nebyl jediný západní spojenec
před 9 hodinami
Trump se dnes sejde se Zelenským
před 10 hodinami
Nový hit internetu: Nejstahovanější aplikace pomáhá bojkotovat americké zboží
před 10 hodinami
Babiš se chlubí, s kolika prezidenty a premiéry se setkal v Davosu. Nejsou to ani tři procenta lídrů
před 11 hodinami
Putin přijal pozvání do nově vznikající Rady míru, oznámil Trump
před 12 hodinami
Počasí: Zima si nevezme pauzu ani o víkendu, v noci teploty spadnou až na -8 stupňů
včera
Dosáhli jsme rámcové dohody o Grónsku, bude navždy, prohlásil Trump a zrušil cla
včera
Může americký Kongres zabránit Trumpovi v převzetí Grónska? Má k tomu hned několik nástrojů
včera
Trump prohlásil, že se dnes setká v Davosu se Zelenským. Ten tam ale vůbec není, potkat se tak mají zítra
včera
Grónsko není Island, Spojeným státům nikdy nepatřilo. Trumpův projev byl plný chyb a hoaxů
Vystoupení Donalda Trumpa na Světovém ekonomickém fóru v Davosu 2026 se do historie zapíše jako jeden z nejkontroverznějších projevů moderní diplomacie. Kromě radikálních požadavků však jeho řeč obsahovala řadu faktických chyb a zavádějících tvrzení, která okamžitě začali rozebírat analytici i historici. Nejsledovanějším přešlapem se stalo opakované zaměňování Grónska s Islandem.
Zdroj: Libor Novák