Betlémské světlo dorazí v sobotu do Brna, skauti ho přivezou z Vídně

Betlémské světlo se do České republiky tradičně dopraví z Vídně, kde ho rakouští skauti předávají o třetím adventním víkendu delegacím z celé Evropy. Čeští junáci pojedou z Vídně do Brna vlakem railjet 370 Vindobona, konkrétně ze stanice Wien Hbf. v 17:10. Do Brna dorazí v 18:36. Od nich si světlo převezmou místní skauti nebo dobrovolníci, kteří pak budou dál šířit jeho plamínek do celé republiky, a to v sobotu 17. prosince. Plamínek Betlémského světla budou převážet v bezpečnostní lampě vojenského typu. Více informací, včetně termínů, kdy a kde bude možné si světlo následně převzít, jsou uvedené na webu www.betlemskesvetlo.cz.

Tradice Betlémského světla

Betlémské světlo je plamínek z Betléma, který putuje napříč Evropou. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do 25 zemí světa. Poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. K nám se Světlo přátelství, jak byl betlémský plamen také nazván, dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou skautů poprvé putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze.

Seznam dálkových vlaků ČD, kterými rozvezou skauti 17. prosince 2022 Betlémské světlo

· R 988 Vysočina: Brno hl.n. (6:20) – Praha hl.n. (9:55)

· R 690 Labe: Praha hl.n. (10:45) – Děčín hl.n. (12:34)

· R 612 Krušnohor: Ústí nad Labem hl.n. (12:34) – Cheb (15:32)

· R 768 Berounka: Praha hl.n. (12:13) – Plzeň hl.n. (13:37)

· IC562 Západní expres: Plzeň hl.n. (14:05) – Mariánské Lázně (15:06)

· R 903 Bouzov: Brno hl.n. (7:18) – Šumperk (9:41)

· R 845 Praděd: Olomouc hl.n. (9:06) – Opava východ (11:32)

· R 638 Rožmberk: Brno hl.n. (7:41) – Plzeň hl.n. (13:57)

· R 322 Silva Nortica: Veselí nad Lužnicí (12:37) – Tábor (12:58)

· R 872 Svitava: Brno hl.n. (6:56) – Pardubice hl.n. (9:00)

· R 925 Krakonoš: Jaroměř (12:19) – Trutnov hl.n. (13:20)

· R 805 Moravan: Brno hl.n. (8:36) – Olomouc hl.n. (10:52)

· R 885 Slovácký expres: Staré Město u Uh. Hradiště (10:33) – Luhačovice (11:20)

· R 764 Berounka: Plzeň hl.n. (15:40) – Klatovy (16:27)