Černochová se opřela do Zelenského: Tohle se fakt nepovedlo, sorry

Spor mezi Kyjevem a Varšavou vyeskaloval ve středu večer, kdy Polsko oznámilo, že přestane poskytovat zbraně Ukrajině. "Zbraně na Ukrajinu již nepřevážíme, protože nyní vyzbrojujeme Polsko," uvedl podle serveru EuroZprávy.cz na sociálních sítích polský premiér Mateusz Morawiecki.

Polsko přitom bylo od začátku ruské invaze jedním z nejvěrnějších podporovatelů Ukrajiny spolu s několika bývalými národy východního bloku. Vztahy se ale začaly lámat po zákazu dovozu ukrajinského obilí.

Ten byl sice Evropskou komisí zrušen, Polsko, Maďarsko a Slovensko ale uvedly, že hodlají těmto změnám odporovat a ponechat omezení v platnosti. To vyvolalo protesty Ukrajiny, která tento týden kvůli této záležitosti podala žaloby na všechny tři země.

Doporučené články Ukrajina stáhla u WTO stížnost proti Slovensku kvůli zákazu dovozu obilí

Zelenskyj v projevu v OSN obvinil Rusko z používání potravin jako zbraně na světových trzích a kritizoval Moskvu za její pokusy vydírat mezinárodní trhy nedostatkem potravin výměnou za uznání dobytých území.

Následně se ale vyhranil proti "evropským přátelům" kvůli prodloužení zákazu dovozu ukrajinského obilí a obvinil je z přetvářky a nepřímé pomoci Moskvě. To vyvolalo protest ze strany Polska, které si pozvalo ukrajinského velvyslance a vyjádřilo silný nesouhlas s projevem.

Projev ale pobouřil i Černochovou, která uvedla, že má Polsko díky rodičům jako druhý domov, a mrzí jí urážení Poláků. "Znám jejich mentalitu. Znám sebe sama. Hrdí, pyšní, bojovní a stateční lidé, kteří na sebe nenechají nikoho řvát a poroučet si. To je historií ověřený postulát. Dneska se vyjádření UA presidenta vůči Polsku fakt nepovedlo, sorry," napsala.

"A aby toho nebylo málo, tak kvůli obilí podala v úterý Ukrajina ještě i stížnost k WTO na Polsko, Slovensko a Maďarsko. No stalo se. První dvě země jsou ve volebním finále a těžko se bude jejich občanům vysvětlovat, že rok a půl opravdu hodně intenzivně pomáhají zemi, která na jejich zemi - cca 2-3 týdny před jejich ultrazásadními volbami, podává stížnost ke Světové obchodní organizaci a ještě jim president veřejně nadá v UN. To se voličům vysvětluje opravdu těžko," dodala.

Sama navrhuje, aby obě strany odhodily pýchu a zasedly ke stolu, kde by měla zaznít omluva. "Nadechnout se a jít dál. Musí se to stát brzy. A já o to všechny strany moc a moc prosím. Když se to nestane, prohrajeme úplně všichni," uzavřela.