Na D2 u přechodu na Slovensko je desetikilometrová kolona

Problém je už na hranicích Slovenska s Maďarskem, které zpřísnilo opatření kvůli šíření koronaviru. Kolona dosahovala v úterý zhruba k Rakvicím, nyní (kolem 8:00) zhruba ke sjezdu na Břeclav. Přes Lanžhot se vzhledem situaci na slovenské dálnici v úterý odpoledne dostalo ve vlnách zhruba 100 kamionů, přechod byl jinak uzavřený.

Bez výraznějších problémů jsou dva otevřené přechody směrem do Rakouska, které jsou v Jihomoravském kraji, a to Mikulov na Břeclavsku a Hatě na Znojemsku. "Samozřejmě se ale může utvořit nějaká kolona. Je to z provozních důvodů, je úměrná úkonům, které se musí učinit," uvedl už dříve policejní mluvčí Bohumil Malášek.

O půlnoci z neděle na pondělí začal platit zákaz cestování českých občanů kamkoli do zahraničí. Cizinci naopak nesmí do České republiky. Pro přepravu zboží zůstaly hranice otevřené. Z vydaných restrikcí existují výjimky, například pro lidi jezdící přes hranice za prací.