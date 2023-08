Drogy v banánech v Česku mohly stát až pět miliard. Zamíří do spalovny

Policisté odhalili 646 kilogramů kokainu v zásilce bio banánů, na místo je přivolali zaměstnanci skladu, kteří na překvapivý obsah narazili při vykládání nákladu. "Zásilka do Česka směřovala z Ekvádoru přes Nizozemsko a je možné, že na trase došlo k 'logistické chybě', kdy si někdo v holandském přístavu nestihl kokain ze zásilky vyzvednout," uvedla mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.

Policisté prohledali celou šarži banánů dodaných na další distribuční místa, všechny balíčky se ale nacházely v Klecanech. "Cihly kokainu byly pod dohledem zásahové jednotky Středočeského kraje převezeny do režimového skladu, kde jsou drogy nepřetržitě střeženy. Po odborném zkoumání skončí droga ve spalovně," zmínila se mluvčí.

Jaká byla hodnota zajištěné drogy, to nelze jednoznačně určit. Cena totiž v distribučním řetězci roste a látka je postupně ředěna. "Vzhledem k tomu, že zásilka přišla přímo z Jižní Ameriky, předpokládáme vysokou čistotu (80 – 90% kokainu). V České republice se 'velkoobchodní' cena pohybuje kolem milionu korun," prozradila Šmoldasová.

Kokain se pro pouliční prodej ředí dalšími látkami, v jedné dávce ho bývá 10 až 50 procent. Cena tak kolísá od 1000 do 5000 korun. Pokud by se podařilo prodat celou zásilku po jednotlivých gramech, bylo by možné utržit až pět miliard korun.

Policie ČR dodala, že případ má mezinárodní přesah, protože se do něj zapojily složky Europolu a Interpolu. Nadále probíhá intenzivní pátrání po příjemci i odesílateli zásilky.