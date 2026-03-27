Důchodů se mají dotknout změny. Jsou plánované ve dvou fázích

Důchodů se týkaly změny za předchozí vlády a nevyhnou se jim ani pod vedením Andreje Babiš (ANO). Ministerstvo práce a sociálních věcí si plánované úpravy, které vycházejí z programového prohlášení, rozdělilo do dvou fází. První novinky by měly platit od příštího roku.
Důchody, ačkoliv jde o dlouhodobě oblíbené téma předsedy vlády Babiše, jsou v gesci ministerstva práce a sociálních věcí. V jeho čele stojí premiérův stranický kolega Aleš Juchelka, jenž tak má na starosti revizi důchodové reformy schválené kabinetem předchozího premiéra Petra Fialy (ODS).
Ministerstvo chce zvýšit podíl růstu reálných mezd u výpočtu valorizace, rozšířit ji při dosažení určitého věku a zavést automatické zvyšování penzí u pracujících důchodců. "Předpokládáme, že u prvních třech opatření bude legislativní proces dokončen v tomto roce a budou platit od roku 2027," řekl mluvčí úřadu Jakub Slavík pro Deník.
Juchelka má také v úmyslu zastropovat věk odchodu do důchodu na 65 letech a nově nastavit podmínky odchodu pro lidi pracující v náročných profesích. "U úprav důchodového věku a nastavení náročných profesí předpokládáme dokončení legislativního procesu v roce příštím," dodal mluvčí.
V programovém prohlášení se ostatně píše, že vláda počítá se zastropováním důchodového věku na 65 letech. ANO, SPD a Motoristé také slibují obnovení spravedlivého valorizačního vzorce tak, aby zohledňoval růst životních nákladů důchodců i polovinu růstu reálných mezd. Možný by měl být také dřívější odchod do důchodu z náročných profesí.
Důchody v Česku se naposledy zvyšovaly v lednu, kdy základní výměra stoupla o 240 korun a procentní výměra o 2,6 procenta. Průměrný samostatně vyplácený důchod se tak zvýšil o 668 korun na 21 839 korun.
Zdroj: Jan Hrabě