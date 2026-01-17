Fiala mluvil bez obav, že mu nedají hlas. Bilancoval i nastínil, jak vidí novou ODS

Jan Hrabě

17. ledna 2026 12:10

ODS si volí nove vedení. (17.1.2026)
ODS si volí nove vedení. (17.1.2026) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Petr Fiala se na kongresu ODS v sobotu po 12 letech loučí s nejvyšší stranickou funkcí. Nikoho z přítomných nepřekvapilo, že ve svém projevu bilancoval. Nastínil však také, jak si představuje budoucnost strany. Podle Fialy by rozhodně neměla v následujících volbách kandidovat samostatně.

Státní hymnou začal v sobotu v 10 hodin dopoledne kongres ODS, na němž se rozhoduje o další budoucnosti nejdéle trvale zastoupené strany v Poslanecké sněmovně. Po dvanácti letech končí v jejím čele bývalý premiér Petr Fiala, jenž od moderátorů dostal slovo, jakmile se vyřešily nezbytné organizační záležitosti.

Projev zahájil - zcela očekávaně - bilancováním. Podotkl, že dvanáctka je v mnoha kulturách symbolické číslo. Zmínil, že máme 12 měsíců, 12 apoštolů či 12 hodin na ciferníku. "Určitě nepřeháním, když řeknu, že to bylo 12 úspěšných let," hodnotil končící předseda občanských demokratů. 

"Povstali jsme z popela," prohlásil předchozí předseda vlády a zdůraznil, že ODS se povedlo vrátit do Strakovy akademie. "Povedlo se to i proto, že jste mi věřili," svěřil se. Už ale začal naznačovat, že jeho vystoupení bude mít i jinou část. "Poprvé za 12 let vám mohu říct cokoliv bez obav, že mi nedáte hlas," nechal se slyšet. 

Fiala se nicméně ještě vrátil k okolnostem svého rozhodnutí již nekandidovat do čela strany. "Nebylo to primárně kvůli tomu, že jsme na podzim nevyhráli volby. Nebylo to proto, že byste mě k tomu tlačili," spustil. "Tentokrát už bych neměl ten mandát a důvěru, abych mohl udělat kroky, které by vedly k dalšímu vítězství. Vím a vidím, že tentokrát už by tomu tak nebylo," vysvětlil expremiér. Vyjádřil také názor, že by někteří členové v případě jeho kandidatury nešli do boje o vedení strany. 

"Vidím jasně, kterým směrem se ODS musí dát," řekl Fiala s tím, že změna prý bude bolet. I když tvrdil, že nebude nikomu radit, koho má volit, myslel to jen tak, že neřekne jméno. Z jeho slov ale jasně vyplynulo, kdo je jeho favoritem nadcházející volby nového předsedy. 

"Nebudu vám radit, koho konkrétně mate volit. Z mnoha dobrých důvodů jsem zůstal stranou. Samozřejmě mám své kandidáty," přiznal a vzápětí doporučil někoho, kdo se "vyzná v dopravě". Jasně tak podpořil svého dlouholetého spolupracovníka Martina Kupku, bývalého ministra dopravy. 

Loučící se šéf občanských demokratů vyjádřil přesvědčení, že ODS na konci jeho éry rozhodně není v krizi. A pokud někdy bude, tak si ji podle jeho slov způsobí sama. Vrátil se také k říjnovým sněmovním volbám, v nichž strana kandidovala jako vůdčí síla koalice Spolu s KDU-ČSL a TOP 09, stran, jejichž předsedové na kongresu nechyběli jako hosté. "Výsledek rozhodně nebyl zoufalý. Skončili jsme druzí, nemáme titul, nehrajeme Evropu, ale rozhodně jsme nesestoupili," vyslovil svůj pohled na věc.

Budoucímu vedení poradil, aby se nevydávalo cestou samostatné ODS. Straníky, kteří by s nikým nespolupracovali, sice respektuje, ale nesouhlasí s nimi. "Líbí se mi ta ambice, ale podle mého názoru není realistická," podotkl a vyzval naopak k úzké spolupráci na politické scéně. Podle Fialy nemá být cílem brát hlasy TOP 09, KDU-ČSL či Starostům. 

Pár slov věnoval i vládnímu hnutí ANO současného premiéra Andreje Babiše. "Nepodceňujte je," vzkázal kolegům. ANO pak označil za profesionální, byť bezhodnotovou politickou mašinerii a soupeře nových kvalit, na kterého staré recepty nestačí. 

Nyní je otázkou, kdo bude tím lídrem, který Babišovo hnutí v následujících dvou letech vyzve. Právě tak dlouhý bude mandát nového předsedy, kterého by si občanští demokraté měli zvolit ještě dnes. Kupkovým vyzyvatelem je místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih a spoluzakladatel iniciativy ČESKO.plus Radim Ivan. Podle Fialy by každopádně jeho nástupce v čele strany a nejužší vedení mělo dostat více pravomocí. 

ODS se nesmí smířit s udržovacím stylem, prohlásil Kupka. Ivan v projevu nešetřil Fialu, zkritizoval porušování slibů

Petr Fiala na zahájení poslední fáze kampaně koalice SPOLU

Kdo nahradí Fialu a Hřiba? ODS a Piráti si dnes zvolí nové vedení

Pražský hotel Clarion se dnes stane dějištěm 32. kongresu Občanské demokratické strany. Zástupci členské základny z celé republiky se zde sejdou, aby v sobotu a v neděli rozhodli o budoucím kurzu tohoto politického uskupení. Hlavním bodem programu bude personální obměna, při níž delegáti vyberou předsedu i jeho zástupce na další dva roky. Ze stejného důvodu se dnes sejde v jihočeských Prachaticích i Celostátního fórum České pirátské strany, kde delegáti rovněž rozhodnou o novém složení nejužšího vedení. 

Petr Fiala (ODS) ODS

