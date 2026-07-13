V centru Prahy, nedaleko stanice metra I. P. Pavlova, se krátce po poledni stala vážná dopravní nehoda. Podle prvotních informací se osobní automobil srazil s nemocničním sanitním vozem. Střet byl natolik silný, že sanitka po nárazu skončila převrácená na střeše přímo na tramvajových kolejích.
Na místě incidentu okamžitě začaly zasahovat všechny složky integrovaného záchranného systému, uvedl server Novinky s tím, že osobní auto řídil poslanec Motoristů Filip Turek.
Mluvčí pražské policie Eva Kropáčová potvrdila, že k události došlo přibližně ve 12:30 a doprava v daném úseku musela být omezena, přičemž místem nemohou projíždět ani tramvajové spoje. Konkrétní totožnost účastníků nehody policejní mluvčí odmítla komentovat.
„V pondělí se stala dopravní nehoda osobního vozidla a sanitního vozu. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému a je tam omezená doprava,“ řekla Novinkám Kropáčová.
Důvěryhodný zdroj obeznámený s průběhem vyšetřování pro Novinky uvedl, že havarované osobní auto řídil poslanec a vládní zmocněnec Filip Turek, který měl po srážce zůstal na místě u poškozených vozidel.
Na telefonické dotazy redakce bezprostředně po nehodě nereagoval a celou záležitost v současné době prošetřuje dopravní policie.
Související
Babiš bude rozhodnutí Ústavního soudu respektovat. Turek zuří
Babiš zpražil Turka: Kdyby měl podobnou rétoriku jako ministr, ve vládě by nezůstal
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Filip Turek měl údajně nehodu, v centru Prahy se měl srazit se sanitkou
před 1 hodinou
Evropa sčítá škody. Extrémní počasí si zatím jen letos vyžádalo tisíce mrtvých
před 2 hodinami
Počasí: Česko zasáhnou velmi silné bouřky. Hrozí vichřice i kroupy
před 3 hodinami
Hormuzský průliv je otevřený, prohlašují USA. Írán tvrdí opak
před 4 hodinami
Kreml nasazuje do první linie Afričany. Zajatci se přesto chtějí vrátit do Ruska
před 4 hodinami
Zemřel slavný novozélandský herec Sam Neill. Zazářil v Jurském parku
před 5 hodinami
Jak USA povedou válku s Čínou nebo KLDR? Experti důrazně varují Bílý dům
před 5 hodinami
Americká armáda zahájila další útoky proti Íránu. Zničili jste veškerou diplomacii, reaguje Teherán
před 7 hodinami
Počasí v novém týdnu nebude jen o tropech. Hrozí i bouřky
včera
Princ Harry odcházel od soudu zklamaný. Novináři se neprovinili
včera
Druhý český BlackHawk vyrazil do boje s požáry ve Francii
včera
Hrad reagoval na Babišovo video. Pavel odhalil, o co mu jde
včera
Poradíme, kde se v Česku vykoupat. Kvalita vody se zhoršuje kvůli počasí
včera
Medvěd na Slovensku napadl muže přímo v obci. Místní dostali doporučení
včera
Trump tvrdí, že Hormuz je otevřený. Íránci jsou nemocní lidé, zopakoval
včera
Přišli jsme o odhodlaného lídra, komentoval Zelenskyj úmrtí Grahama
Aktualizováno včera
Předpovědi budou jiné, upozornil ČHMÚ. Změna vychází z připomínek občanů
včera
Ostuda. Babiš znovu zkritizoval Pavla kvůli summitu NATO
včera
Tragédie na závodech v Brně. Cizinci nepřežili nehodu, policisté zahájili šetření
včera
První reakce Donalda Trumpa. Zesnulého Grahama si vážil jako patriota
Bílý dům již reagoval na smutnou zprávu, která o víkendu zasáhla americkou politiku. Americký prezident Donald Trump označil zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama za opravdového patriota, který až do smrti neustále pracoval.
Zdroj: Lucie Podzimková