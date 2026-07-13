Filip Turek měl údajně nehodu, v centru Prahy se měl srazit se sanitkou

Libor Novák

13. července 2026 12:57

Filip Turek
Filip Turek Foto: Michael Zelinka / INCORP images

V centru Prahy, nedaleko stanice metra I. P. Pavlova, se krátce po poledni stala vážná dopravní nehoda. Podle prvotních informací se osobní automobil srazil s nemocničním sanitním vozem. Střet byl natolik silný, že sanitka po nárazu skončila převrácená na střeše přímo na tramvajových kolejích.

Na místě incidentu okamžitě začaly zasahovat všechny složky integrovaného záchranného systému, uvedl server Novinky s tím, že osobní auto řídil poslanec Motoristů Filip Turek.

Mluvčí pražské policie Eva Kropáčová potvrdila, že k události došlo přibližně ve 12:30 a doprava v daném úseku musela být omezena, přičemž místem nemohou projíždět ani tramvajové spoje. Konkrétní totožnost účastníků nehody policejní mluvčí odmítla komentovat.

„V pondělí se stala dopravní nehoda osobního vozidla a sanitního vozu. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému a je tam omezená doprava,“ řekla Novinkám Kropáčová. 

Důvěryhodný zdroj obeznámený s průběhem vyšetřování pro Novinky uvedl, že havarované osobní auto řídil poslanec a vládní zmocněnec Filip Turek, který měl po srážce zůstal na místě u poškozených vozidel.

Na telefonické dotazy redakce bezprostředně po nehodě nereagoval a celou záležitost v současné době prošetřuje dopravní policie.

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