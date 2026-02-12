Hygienici stahují z trhu kojenecké výživy. Mohou být kontaminované

Hlavní hygienička České republiky Barbory Macková varovala před konzumací vybraných šarží několika značek kojenecké výživy, které byly staženy z trhu kvůli riziku kontaminace toxinem cereulid. Podle dostupných informací byly do Česka od poloviny prosince dovážena balení těchto produktů z Francie, Německa, Nizozemska, Švýcarska a Irska. Problém se týká výrobků značek Nutrilon, Babybio, Bebelo, Beba, Aptamil či Alfamino.
Důvodem plošného varování je přítomnost toxinu cereulid, který produkuje bakterie Bacillus cereus. Tato látka způsobuje u dětí otravu projevující se nevolností, zvracením a silnými křečemi v břiše, přičemž příznaky nastupují obvykle jednu až pět hodin po jídle. Odborníci upozorňují, že toxin je odolný vůči vysokým teplotám, takže jej nezničí ani důkladné převaření vody použité k přípravě mléka.
Společnost Bohemia Organics preventivně stahuje tři šarže výživy Babybio Optima 1 a Caprea 1. Reaguje tak na nové unijní nařízení z 2. února 2026, které zpřísnilo povolené limity cereulidu z 0,03 μg/kg na 0,014 μg/kg tělesné hmotnosti. Výrobce zdůraznil, že produkty sice splňovaly dřívější normu, ale již nevyhovují nové, přísnější hranici zavedené pro zvýšení bezpečnosti nejmenších dětí.
Firma Danone stahuje vybrané šarže počáteční mléčné výživy z řady Nutrilon určené pro děti od narození do 6 měsíců. Konkrétně jde například o Nutrilon Advanced 1 (šarže 2026.10.08, DMT 8. 10. 2026). Výrobce o situaci informoval na svých webových stránkách a seznam dotčených šarží průběžně aktualizuje, naposledy k 5. únoru 2026.
Lékárenský řetězec Dr. Max rovněž zastavil prodej některých šarží vlastní značky Bebelo. Preventivní opatření se týká mlék Bebelo 1 (šarže 25020112) a Bebelo 2 (šarže 25020021). Podle vyjádření sítě bylo toto rozhodnutí přijato na základě informací od dodavatele, jehož analýzy potvrdily výskyt toxinu u části produkce.
K obdobnému kroku přistoupila společnost Nestlé u speciálních mlék Alfamino, Alfamino Junior a řady Beba (např. Comfort 1, Expertpro Sensitive či Supremepro 1). U produktů Alfamino se varování týká šarží končících kódy 51130017Y1, 51670017Y3, 51620017Y4 a 52760017Y2 s datem trvanlivosti v první polovině roku 2027. Výrobce uvedl, že kontaminace mohla pocházet z použitého oleje od externího dodavatele.
Rodiče, kteří mají dotčené výrobky doma, by je v žádném případě neměli dětem podávat. Balení lze vrátit v místě nákupu, přičemž prodejci jsou povinni vrátit peníze i bez předložení účtenky, a to i za již načatá balení. Detailní seznam všech rizikových šarží je k dispozici na úřední desce Ministerstva zdravotnictví a na webových stránkách jednotlivých výrobců a lékáren.
