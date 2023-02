Inspekce ukončila vyšetřování v kauze twitterové Skupiny Šuman

Prostor pro snižování cen potravin v současné době není kvůli stále rostoucím nákladům výrobních a zpracovatelských podniků. Novinářům to řekla prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová. Náklady na výrobky se firmám podle komory meziročně zvedly o 50 až 80 procent a společnosti neměly prostor to promítnout do cen.