Kdo nahradí Fialu a Hřiba? ODS a Piráti si dnes zvolí nové vedení

Libor Novák

17. ledna 2026 8:28

Petr Fiala na zahájení poslední fáze kampaně koalice SPOLU
Petr Fiala na zahájení poslední fáze kampaně koalice SPOLU Foto: Cyril Popek / INCORP images

Pražský hotel Clarion se dnes stane dějištěm 32. kongresu Občanské demokratické strany. Zástupci členské základny z celé republiky se zde sejdou, aby v sobotu a v neděli rozhodli o budoucím kurzu tohoto politického uskupení. Hlavním bodem programu bude personální obměna, při níž delegáti vyberou předsedu i jeho zástupce na další dva roky. Ze stejného důvodu se dnes sejde v jihočeských Prachaticích i Celostátního fórum České pirátské strany, kde delegáti rovněž rozhodnou o novém složení nejužšího vedení. 

Sobotní dopoledne bude patřit souboji o nejvyšší stranický post, ve kterém se střetnou dvě výrazné osobnosti. Proti současnému místopředsedovi a zkušenému poslanci Martinu Kupkovi se postaví Radim Ivan, který je místostarostou v Ostravě a zakladatelem iniciativy ČESKO.plus. Volba tak nabídne zajímavé srovnání mezi odlišnými generacemi i různými pohledy na vnitrostranickou politiku. Tato volba určí tvář ODS pro klíčové období příštích měsíců a let.

Podvečerní část prvního dne kongresu se zaměří na obsazení funkce statutárního zástupce předsedy. O post prvního místopředsedy usiluje senátor Martin Červíček, který v minulosti zastával vysoké posty v policii i krajské samosprávě. Jeho soupeřem bude starosta Prahy 9 Tomáš Portlík, jenž vede také pražský klub zastupitelů. Delegáti tak budou vybírat mezi kandidáty s bohatou zkušeností z komunální i celostátní politické scény.

Organizátoři letos kladou velký důraz na otevřenost a možnost přímé konfrontace názorů mezi členy. Program proto zahrnuje rozsáhlé bloky vyhrazené pro dotazy delegátů, které mluvčí Jakub Skyva označuje jako proces grilování kandidátů. Podle něj tento systém potvrzuje silnou demokratickou kulturu uvnitř strany, kde může být navržen kdokoli skrze místní sdružení nebo přímo na místě. Celkem pět set padesát delegátů tak dostane prostor pro hlubokou debatu o politických prioritách.

Závěrečný nedělní program se soustředí na doplnění užšího vedení o řadové místopředsedy, o což usiluje osmička kandidátů. Mezi nimi nechybí stálice jako Alexandr Vondra nebo Pavel Drobil, ale i novější jména jako Karel Haas či Petr Sokol. Tato volba společně s obsazením Výkonné rady uzavře personální skládačku pro nové funkční období. Tímto krokem strana završí proces formování týmu, který ji povede v další etapě její existence.

Letošní setkání má pro stranu symbolický i praktický význam, neboť se koná v době třicátého pátého výročí založení ODS. Jako jediný subjekt, který je v parlamentu nepřetržitě od vzniku samostatného státu, chce strana potvrdit svou roli garanta stability. Kongres je vnímán jako zásadní milník pro definování odpovědné politiky po uplynulých parlamentních volbách. Občanští demokraté tak chtějí navázat na svou historii ekonomických reforem a budování moderního právního státu.

U Pirátů se o nejvyšší stranický post se uchází stávající předseda Zdeněk Hřib, který svou kariéru spojil především s medicínou a efektivní správou metropole. Jako bývalý pražský primátor kladl důraz na rozhodování podložené daty a modernizaci veřejné správy, přičemž se podílel na velkých projektech typu stavby Metra D. Jeho soupeřem v boji o předsednictví je David Witosz, profesí inženýr geodet se silným vztahem k technické infrastruktuře a rozvoji měst. Witosz dlouhodobě působí v ostravské komunální politice a ve straně je vnímán jako expert na dopravní koncepce a efektivní investice.

Velmi napínavý souboj se očekává také u volby místopředsednických postů, kde se o důvěru členské základny uchází pestrá skupina osobností. Mezi kandidáty je Martin Šmída, který do vysoké politiky přináší praktické zkušenosti z oblasti recyklace odpadů a životního prostředí. Vedle něj o pozici usiluje právnička Kateřina Stojanová, která se profiluje jako zástupkyně mladší generace s bohatou praxí z legislativní činnosti a resortu spravedlnosti. Další silnou kandidátkou je Olga Richterová, dlouholetá tvář pirátské sociální politiky, která se ve Sněmovně zasazuje o podporu rodin a dostupnou péči.

Sestavu uchazečů o místo v předsednictvu doplňuje Jiří Hlavenka, známý internetový podnikatel a investor, který své zkušenosti z byznysu v posledních letech uplatňoval v krajské politice na jižní Moravě. Nejmladší tváří v této volbě je Zacharias Samuel Fischer, student politologie zaměřený na mediální komunikaci a aktivizaci nových členů. Prachatické setkání tak nabízí výběr mezi zkušenými matadory i dravým mládím, což by mělo Pirátům zajistit energii pro další politické působení. Celé jednání bude zakončeno v podvečerních hodinách vyhlášením oficiálních výsledků hlasování.

