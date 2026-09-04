Macinka poskytl rozhovor maskovanému muži. Šlo o aktivistu v přestrojení

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka se stal terčem neobvyklé provokace během jednoho ze svých rozhovorů. Člen vlády poskytl interview muži vystupujícímu v mikině a kukle, který se vydával za investigativního novináře Thomase Pauknera. Pod maskou se však ve skutečnosti skrýval aktivista Vojtěch Pšenák.
Na uskutečněný rozhovor upozornil sám šéf diplomacie na svém profilu na sociální síti Facebook ještě před jeho zveřejněním. Macinka ve svém příspěvku tvrdil, že pravou identitu svého partnera v diskuzi odhalil přímo ve studiu.
Podle jeho slov bylo možné Pšenáka snadno poznat podle fyzických obrysů a charakteristického hlasového projevu. Ministr k příspěvku připojil snímek aktivisty a zmínil také darovanou láhev rumu.
Rozhovor následně zveřejnila na placené internetové platformě skupina vystupující pod názvem Detektivní parta. Aktivista Vojtěch Pšenák v rámci projektu úzce spolupracuje s opakovaně odsouzeným influencerem Mikem Oganesjanem.
Tato skupina o něco později publikovala videozáznam, kterým chtěla poukázat na údajná pochybení v ministrově bezpečnosti. V podcastovém studiu totiž předem nastražila atrapy zbraní a falešnou výbušninu.
Podle tvrzení skupiny vstoupil ministr zahraničí do místnosti bez předchozí kontroly ze strany ochranné služby. Nastražené makety střelných zbraní ani nebezpečných výbušných systémů tak nikdo z přítomných neodhalil. Skupina proto tvrdí, že bezpečnostní opatření byla ze strany státu zanedbána a chráněná osoba byla vystavena potenciálnímu riziku.
Standardní postupy Policejní ochranné služby přitom vyžadují důkladnou prohlídku všech prostor před příchodem chráněného činitele. Tento protokol se běžně uplatňuje například při návštěvách rozhlasových nebo televizních studií. Počet nasazených strážců a rozsah prohlídek se obvykle odvíjí od aktuálního vyhodnocení bezpečnostních rizik.
Petr Macinka v reakci na kritiku uvedl, že do studia dorazil v doprovodu důstojníka policejní ochranné služby. Zdůraznil, že je zcela běžnou praxí, kdy policista nezůstává přímo v natáčecí místnosti během samotného rozhovoru. Ministr doplnil, že v dané situaci neočekával žádné bezpečnostní hrozby a postupoval podle svých standardních zvyklostí.
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Zdroj: Lucie Žáková