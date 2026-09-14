Marek Eben a Tereza Kostková končí ve StarDance, potvrdila to ČT

Nečekané oznámení přišlo z Kavčích hor ještě před začátkem letošní řady StarDance. Pro moderátorskou dvojici, která je s diváky od samého začátku této show, tedy pro Marka Ebena a Terezu Kostkovou, půjde o poslední sérii. V pondělí to potvrdila Česká televize.
Moderátoři oznámili své rozhodnutí prostřednictvím videa, které Česká televize zveřejnila na sociálních sítích. "Je čas přicházet a je i čas odcházet. Asi víš, kam mířím," spustila Kostková a obrátila se na dlouholetého kolegu.
"My máme letos dvacáté výročí StarDance. Je to dvacet let od chvíle, kdy jsme tenhle pořad točili poprvé. Je to docela zázrak. Bylo to dvacet nádherných let, musím říct," navázal Eben. "Jsme divákům vděční, že na nás byli tak neskutečně hodní, protože to se tak často v mediálním světě nestává," pokračoval.
Herec a moderátor následně potvrdil, že dvojici čekají poslední přímé přenosy taneční soutěže celebrit. "Došli jsme k názoru, že těch dvacet let, že je to taková dobrá chvilka na to, abychom se už taky rozloučili," vysvětlil Eben.
"Přátelé, budeme velmi šťastni, když vy, kteří milujete StarDance stejně jako my, s námi celou tu řadu prožijete, budete. Mohla by to ještě být parádní jízda," podotkla Kostková. "Samozřejmě ten pořad poběží, jako běží všude ve světě. Ten formát je vymyšlený výborně, takže my těm, co přijdou po nás, přejeme, aby jim to dělalo takovou radost jako nám," dodal Eben.
Letos se bude vysílat již čtrnáctá řada StarDance, přičemž Eben a Kostková dosud nechyběli ani jednou. Televizní diváci se mohou na přímé přenosy těšit na podzim. První epizoda bude odvysílána v sobotu 10. října. Finále je naplánováno na sobotu 12. prosince.
Hvězdnými účastníky jsou tentokrát zpěvačka Marta Jandová, herec a muzikant Tomas Sean Pšenička, herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek, kaskadérka Hana Dvorská, herec Tomáš Matonoha, herečka Luciana Tomášová, zpěvák Tomáš Polák, herečka Petra Nesvačilová a zpěvák Vojta Dyk.
Známé je také složení poroty. Vrací se Zdeněk Chlopčík, stálicemi jsou Tatiana Drexler a Richard Genzer. Nováčkem bude výrazná osobnost mezinárodní taneční scény Jana Burkiewiczová, choreografka a režisérka.
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Zdroj: Libor Novák