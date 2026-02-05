Náhrada za Turka? Byl bych lepší ministr než Pavel prezident, tvrdí podnikatel Richard Chlad

Richard Chlad, známý podnikatel a milovník luxusních vozů, se ocitl v centru spekulací ohledně obsazení postu ministra životního prostředí. Tato diskuse se rozhořela poté, co se objevily úvahy, že by mohl v nominaci hnutí Motoristé sobě nahradit poslance Filipa Turka. Chlad se k situaci vyjádřil ve videu na svém instagramovém profilu, kde informaci sice nepotvrdil, ale ani jednoznačně neodmítl.
Podle svých slov zatím žádnou oficiální nabídku neobdržel. „Musím říci, že zatím jsem osloven ještě nebyl ani předsedou vlády Andrejem Babišem, ani panem ministrem Petrem Macinkou,“ uvedl Chlad.
Zároveň však nešetřil sebevědomím a dodal, že by byl rozhodně lepším ministrem životního prostředí, než je Petr Pavel prezidentem. Reagoval tak na četné dotazy svých sledujících, které dostává už několik dní.
Ačkoliv Richard Chlad není členem strany ani za ni nikdy nekandidoval, patří k jejím nejvýraznějším tvářím a podporovatelům. S Filipem Turkem ho pojí dlouholeté osobní přátelství; oba muži se často objevují na společných mítincích, v diskusních videích nebo spolu cestují. Chlad je vnímán jako jeden z klíčových spojenců, kteří stojí za politickým vzestupem Motoristů.
Podnikatelská dráha Richarda Chlada začala již v 80. letech, kdy vydělával na dovozu videokazet a hodinek. Později vybudoval impérium v oblasti hazardu a dodnes provozuje desítky sportbarů s herními automaty.
V současnosti se však zaměřuje také na energetiku, konkrétně na provoz solárních elektráren. Právě tyto zkušenosti by mohly být v kontextu ministerstva životního prostředí relevantní.
Chlad je rovněž známý svou kontroverzní minulostí z 90. let, kdy byl blízkým přítelem Radovana Krejčíře, a svou rozsáhlou sbírkou třiceti luxusních automobilů.
