Nechutného bylo dost, přestaňte s útoky, vyzvali Pavel a Babiš v debatě

Maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, že by na Ukrajině mělo být vyhlášeno okamžité příměří a měla by začít jednání o míru, i kdyby ta mohla trvat měsíce i roky. Šéf vlády to podle agentury MTI řekl v neformálním rozhovoru s účastníky mediální konference. Orbán při této příležitosti varoval před nebezpečím eskalace války.