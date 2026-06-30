Ostudné vystoupení Klempíře a Macinky už kritizují i vládní ministři

Libor Novák

30. června 2026 16:48

Oto Klempíř
Oto Klempíř Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Vystoupení ministrů za stranu Motoristé sobě Oty Klempíře a Petra Macinky na Mezinárodním folklorním festivalu Strážnice vyvolalo silnou vlnu reakcí, která druhým dnem rezonuje nejen na politické scéně. Pořadatel akce, Národní ústav lidové kultury, který pod resort kultury přímo spadá, se od politických prohlášení a proklamací v neděli veřejně distancoval. 

Organizátoři ve svém prohlášení zdůraznili, že festivalový areál rozhodně neslouží jako prostor pro politické střety či agitaci. Vyjádřili také lítost nad vzniklou situací a reakcemi, jež zbytečně odvádějí pozornost od samotného poslání celé akce, přičemž podobné projevy podle nich do strážnické atmosféry nepatří.

Prostor pro projev dostal ministr Klempíř z toho důvodu, že se festival neobejde bez finanční podpory ze strany ministerstva kultury. Podle pořadatelů však jeho přítomnost neměla sloužit jako politická prezentace a následnou odezvu publika označili za politováníhodnou, neboť zastínila sdílení tradic, setkávání lidí a radost z lidové kultury.

S formou vystoupení vládních zástupců z řad Motoristů nesouhlasí ani vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Ta pro CNN Prima News připomněla, že lidé na podobné události jezdí kvůli kulturním zážitkům, a nikoli proto, aby poslouchali politické projevy.

Ministryně financí zmínila vlastní loňskou předvolební zkušenost z festivalu, kam podle svých slov dorazila jako řadová občanka obdivovat jihomoravské kulturní dědictví. Vyjádřila nesouhlas s následnými výroky vicepremiéra, i když jejich vzájemné vztahy označila za korektní.

Návštěvníci se podle ní ohradili jednoduše proto, že neměli náladu na politiku, a dodala, že pískot k politickému životu patří a je nutné ho přijímat s respektem k odlišným názorům bez jakéhokoli nálepkování. Schillerová zároveň rezolutně odmítla návrh dalšího ministra za Motoristy, Borise Šťastného, který na sociálních sítích požadoval omezení dotací pro strážnický festival. Podle šéfky státní kasy se totiž dotační politika podle pískotu publika nedělá.

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