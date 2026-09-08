Pavlovi by zřejmě byl největším soupeřem. Babiš promluvil o kandidatuře na Hrad

Česko se momentálně připravuje na komunální a senátní volby, ale v úvodu přespříštího roku čeká zemi další přímá volba hlavy státu. Za favorita je považován současný prezident Petr Pavel, ačkoliv zatím nepotvrdil další kandidaturu. Neustále se také spekuluje o tom, zda se mu opět postaví Andrej Babiš (ANO). Premiér tvrdí, že se k tomu nechystá.
Pavel i Babiš kandidovali na prezidenta v lednu 2023, kdy oba postoupili do druhého kola, v němž se rozhodlo, že nástupcem Miloše Zemana se stane prvně jmenovaný. I z toho důvodu, že každý český prezident působil ve funkci po dvě období, je bývalý armádní generál považován za favorita příští volby v roce 2028.
Babiše stále vnímají lidé jako nejvážnějšího vyzyvatele současné hlavy státu. Premiér ale v nedělním vydání diskuzního pořadu Partie na CNN Prima News řekl, že kandidaturu neplánuje, protože by ho prezidentská role "vůbec nebavila". "Ano, vylučuju to," odpověděl šéf hnutí ANO na přímý dotaz.
Předseda vlády se vrátil i k neúspěšné kandidatuře z roku 2023 a zmínil, že jeho političtí oponenti by oslabili hnutí ANO, kdyby umožnili jeho zvolení prezidentem. "Šel jsem tam, abych to zkusil," poznamenal Babiš.
Pavel již během lednové návštěvy Olomouckého kraje připustil opětovnou kandidaturu na post hlavy státu. Novinářům sdělil, že by podruhé nekandidoval v případě zdravotních problémů v rodině, ať už vlastních nebo u některého z blízkých. Rozhodovat podle jeho slov bude i situace v Česku během voleb.
Petr Pavel je čtvrtým prezidentem v historii samostatné České republiky, když navázal na Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana.
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Zdroj: Libor Novák