Petr Pavel ovládl svůj Černouček, lidé byli při volbě loajální i Babišovi v Lovosicích a Nerudové v Telecím

byvatelé Telecí, kterých je celkem 432, si Nerudovou zřejmě oblíbili. Za 80% volební účasti si do urny hodilo lístek s jejím jménem 156 lidí – 59,77 procent voličů. Evidentně si nezískala sympatie úplně všech, protože 47 lidí svou důvěru vložilo do Andreje Babiše a 38 dalších do Petra Pavla.

Nerudová u voleb ale nedosáhla zdaleka takového úspěchu jako právě generál Petr Pavel. Zajímavosti je, že rodák z Plané v okrese Tachov v této vesnici nedostal většinu jako Nerudová v Telecím. Jeho konkurent pro druhé kolo Babiš dostal 1354 hlasů (52,35 %), zatímco Pavel „pouze“ 723 hlasů (27,95 %).

Petr Pavel má nyní trvalé bydliště v Černoučku na Litoměřicku, kde také volil. „Dobrovolní hasiči ochrance dávali prostory, kde mohla přespávat, oni na oplátku vypomáhali s dětským dnem,“ komentovala podle Litoměřického Deníku starostka obce Lucie Kavánová přítomnost Pavlovy ochranky z dob, kdy působil v NATO.

Právě zde generál zvítězil naprosto suverénně. Volilo ho 182 obyvatel Černoučku – 81,61 procent ze všech zúčastněných. Volební účast v obci byla dokonce 86,63 procent. Daleko za Pavlem se umístil Babiš s 28 hlasy, tedy 12,55 procenty. Ostatní kandidáti se pohybovali už jen v jednotkách obdržených hlasů.

Andrej Babiš pro změnu ovládl své bydliště – Lovosice na Litoměřicku. Získal tam 1978 hlasů. Pavel se umístil na druhém místě s 1181 hlasy. Obyvatelé městečka nebyli ani zdaleka tak nadšení a volební účast dosáhla „jen“ 62,17 procent.