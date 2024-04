Podpora hnutí ANO klesá, přesto by volby vyhrálo, ukazuje průzkum

Vládní strany TOP 09 a lidovci by nedosáhli na pětiprocentní hranici. Pokud by vládní strany kandidovaly v koalici Spolu (tvořené ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), volilo by je 21,5 procenta lidí, zatímco ANO by mělo 35,5 procenta.

Hnutí ANO si dlouhodobě udržuje první pozici v průzkumech. Před měsícem dosáhlo rekordní podpory 38,5 procenta, nyní však kleslo o čtyři procentní body.

Některé vládní strany si oproti minulému průzkumu polepšily. Občanští demokraté by získali o 1,5 procentního bodu více hlasů, Piráti si polepšili o jeden procentní bod. Opoziční hnutí SPD by si naopak polepšilo o procentní bod méně. STAN by volilo 6,5 procenta lidí, což je o půl procentního bodu méně než předchozí měsíc.

Ostatní strany by se do Sněmovny nedostaly. TOP 09 by získala 4,5 procenta hlasů, lidovci tři procenta. Stejný výsledek by dosáhli sociální demokraté a komunisté. Přísaha a Svobodní by obdrželi 2,5 procenta hlasů, zelení a strana PRO by získali o půl procentního bodu méně. Průzkumu agentury Kantar se mezi 18. březnem a 5. dubnem zúčastnilo 1015 respondentů.