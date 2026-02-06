Politico: Babiš čelí obviněním, že plně nepřerušil vazby na Agrofert

Libor Novák

6. února 2026 9:56

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Premiér Andrej Babiš čelí novým obviněním, že plně nepřerušil vazby se svým zemědělským impériem Agrofert. Stalo se tak navzdory veřejnému slibu, který dal při svém prosincovém jmenování do úřadu, aby se vyhnul střetu zájmů. Uniklý právní dokument, na který upozornil server Seznam Zprávy a který má k dispozici i redakce Politico, naznačuje, že Babišovo odstřižení od holdingu je pouze dočasné a neúplné.

Před schválením vlády prezidentem Petrem Pavlem se Babiš zavázal, že se holdingu Agrofert nevratně vzdá. Tehdy prohlásil, že s firmou nebude mít žádné ekonomické vztahy a jeho děti ji získají až po jeho smrti.

Osmnáctistránkový dokument z prosince však popisuje strukturu svěřenského fondu RSVP Trust, která Babiše zbavuje rozhodování jen po dobu výkonu vládní funkce. Jakmile premiér v úřadu skončí nebo podá demisi, má správa holdingu automaticky přejít pod „rodinnou radu“ složenou z jeho potomků.

Opoziční politici na tento únik okamžitě reagovali kritikou. Olga Richterová z Pirátské strany v parlamentní debatě uvedla, že se starý pes novým kouskům nenaučí a Babiš pouze oprášil své dřívější praktiky. Europoslankyně Danuše Nerudová pak zdůraznila, že motivace chránit rodinný byznys nezmizí jen tím, že se přejmenuje struktura fondu, a připomněla dřívější pochybení holdingu při čerpání dotací.

Evropská komise situaci pozorně sleduje, neboť Babiš jako premiér spolurozhoduje o dlouhodobém unijním rozpočtu, ze kterého Agrofert v minulosti čerpal miliony eur. Brusel trvá na pravidle, že nikdo zapojený do implementace rozpočtu nesmí jednat ve vlastním zájmu. Babišova kancelář na dotazy Politico nereagovala, premiér však v Deníku N pravost uniklého dokumentu nepopřel. Tvrdí však, že udělal mnohem více, než mu ukládá zákon, a že se mu akcie holdingu nikdy nevrátí.

Politická debata v Praze se vyostřuje i kvůli tomu, že Babiš stále čeká na potvrzení k převodu akcií ze zahraničí, což vysvětluje jako administrativní průtah. Podle Davida Kotory z Transparency International je však nynější fond zatím jen „neaktivní schránkou“. Premiér kritiku označuje za politické divadlo a tvrdí, že Agrofert v současnosti žádné dotace nepobírá. Jeho zastánci z hnutí ANO dodávají, že Babišovy kroky jdou nad rámec české i evropské legislativy.

včera

Macinka snížil pomoc Ukrajině na třetinu. Msta na lidstvu, reaguje Lipavský

Petr Pavel a Andrej Babiš se setkali na Pražském hradě. (4.2.2026) Prohlédněte si galerii

Uzavřeno, Turek ministrem nebude. Ruší se i schůzky ústavních činitelů, oznámil Babiš po jednání s Pavlem

Premiér Andrej Babiš po středečním jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě definitivně uzavřel otázku obsazení postu ministra životního prostředí. Podle předsedy vlády se Filip Turek členem kabinetu nestane, protože prezident dal jasně najevo, že jej do této funkce nikdy nejmenuje. Babiš toto rozhodnutí akceptoval s tím, že pro jeho vládu je tato záležitost již minulostí.

Andrej Babiš

