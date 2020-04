Babiš lidem nepomohl, vláda zabíjí ekonomiku, věděla, že jedná protiprávně, říká pro EZ Fiala

Dokáže se pořádně rozohnit. Koronavirová krize donutila předsedu ODS Petra Fialu odhodit jeho filozofický klidný pohled. Když dostane otázku, že jako přední lídr opozice málo tlačí na vládu, zvýší hlas a začne divoce gestikulovat rukama. „Nezlobte se na mě, ale to mi připadá úplně mimo realitu. A kde jste byli, když jsme poslední týden do rána ve Sněmovně bojovali za zájmy lidí? Kde jste byli, když jsme přicházeli s balíky opatření a doufali jsme, že veřejný tlak médií pomůže prosadit dobré věci? Co víc mají dělat naši primátoři a starostové než to, že organizují věci i za vládu?,“ zlobí se v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz šéf Fiala, který v roce 2002 byl jmenován prvním profesorem pro obor politologie v České republice.

Vláda podle něj jen od opozice opisuje. „Jiné nápady na pomoc než ty od nás nemají,“ poukazuje. Bývalý ministr školství v Nečasově vládě tvrdí, že kabinet zkouší, co opozice vydrží. „Vláda předkládá v nouzovém stavu do Sněmovny zákony, které s krizí nesouvisí. Cynicky se spolehli na odvedenou pozornost, nebo jakým právem se pokouší vyřadit z debaty opozici?“ Poslanec za ODS schvaluje i čtvrteční rozhodnutí Městského soudu v Praze. „Úplně nejhorší je, že vláda o svém protiprávním jednání věděla. To nebyl omyl, který se prostě stane. Upozorňovali jsme na problém rozhodování mimo zákon o krizovém řízení. Vláda byla také upozorněna mnohými právníky včetně našich expertů. Chtěli to protlačit silou. Testovali sílu právního státu. Je mi líto toho zmatku, ale jsem rád, že zasáhl soud,“ pochvaluje si.

Jindy rezervovaný Petr Fiala zkritizoval samotného premiéra Andreje Babiše. „Demokracie není v jeho DNA. Byznys a dotace ano, ale s demokracií opravdu nemá tento člověk nic společného.“ Pedagog naznačil, že ministerský předseda se střetu s předsedou ODS vyhýbá. „ Pokud jde o mě, několikrát jsem Andreje Babiše v debatách porazil. Vlastně vždy, když jsem s ním měl možnost veřejně diskutovat. Ptejte se ho, proč se diskusím vyhýbá. Ve středu před půlnocí ve Sněmovně byla diskuse o uvolňování opatření. Byl tam premiér? Samozřejmě, že nebyl. Jestli se někdo bojí, tak je to on...“

Konzervativní politik se ani v rozhovoru pro EuroZprávy.cz nebránil nastínit recept, co by ODS udělala na rozdíl od vlády jinak, a tím podle Fialy lépe pomohla lidem. „Byli bychom lépe připraveni a starali se o lepší zásobování zdravotnickým materiálem. Již na konci ledna jsme upozorňovali na rizika pandemie, vládní koalice to ale ignorovala a smetla to ze stolu. Říkali bychom lidem pravdu a zavedli bychom opravdové krizové řízení a včas aktivizovali Ústřední krizový štáb. Vydávali bychom jasná i promyšlená rozhodnutí a nabídli postiženým opravdovou pomoc, ne její parodii. A především bychom zemi nabídli opravdový plán obnovy, ne shluk slibů a nesmyslů, jak to dělá současná vláda,“ nastiňuje Fiala, jak by ODS v době krize jednala. I když tomu preference nenasvědčují, je přesvědčen, že politické změny po parlamentních volbách dosáhne. „Věřím, že ji skutečně dosáhneme, a to už brzy. Řekl bych, že máme dokonce povinnost nastartovat ekonomiku a pomoci jí odvážnými kroky a začít konečně šetřit. Musíme šetřit na státu nikoli na lidech. Představíme plán na obnovu po krizi,“ tvrdí Petr Fiala.

Pane předsedo Fialo, než začneme probírat současnou koronavirovou pandemii a její vládní postoj k ní, musím začít něčím, co ohrožuje demokracii. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje nedávno varovalo občany, že pokud budou v souvislosti s covidem-19 na sociálních sítí kritizovat představitele kabinetu a další odborníky, nebo se o nich budou hanlivě vyjadřovat, mohou naplnit skutkovou podstatu několika trestných činů, za což pachateli může hrozit až dvouletý trest odnětí svobody. I když se Policie ČR za aktivitu policejní krajské tiskové mluvčí Evy Valtové už omluvila, prohlášení bez uvedení souvislosti s konkrétním případem, působí nevhodně a vypadá jako návrat do totality. Nemrazí Vás z tohoto oznámení, nevytrácí se ze země svoboda, když si vůbec nějaký policista dovolí takový text vydat na oficiální policejní web?

Byla to oficiální tisková zpráva krajské policie v Karlových Varech a její dikce i obsah byly naprosto nepřijatelné. Pak se situace naštěstí vyjasnila, a jak už sám zmiňujete, policie se poté také za její vydání omluvila. K celé situaci se vyjádřil také ministr vnitra Jan Hamáček, který se vše pokusil vysvětlit. Věřím, že šlo o selhání jednotlivce, tím bych tento exces považoval za vyřešený. Ale tento případ bohužel vyjadřuje dojem určitých lidí, že se zase „mění doba“. Je třeba se mít na pozoru a na každý takový signál reagovat a nenechat si ho líbit.

Neměl by přece jen kvůli tomuto policejnímu výroku podat ministr vnitra Jan Hamáček demisi a odstoupit i policejní prezident Jan Švejdar?

Myslím si, že to nebude mít žádné následky. A reakce vedení policie byla rychlá. V současné chvíli jsou mnohem horší věci k řešení než příliš iniciativní krajská policejní mluvčí. Co se odstoupení týče, hovořil bych spíše například o ministru zdravotnictví Vojtěchovi, který ve své funkci selhává již od počátku koronavirové krize. Nevidím v tomto případě ani sebereflexi a jednoznačně chybí zásah jeho šéfa. Jeho selhávání má jednoznačně negativní dopady na naši zem.

K počínání vlády během koronavirové krize a vašich konkrétních výhrad k ní se ještě dostaneme. Ale rád bych se zmínil o bývalém prezidentovi Václavu Klausovi a zakladateli ODS. Pokud by už probírané varování policistů z Karlovarska skutečně platilo, pak prvním, o koho by se orgány činné v trestním řízení začaly zajímat, by byl právě on. Nedávno totiž profesor Klaus v rozhovoru pro Novinky.cz řekl, že by národ měl protestovat proti nečinnosti současné vlády, která během pandemie zadělává na hlubokou ekonomickou krizi. Nepřekvapil vás od něj tak drtivě kritický výrok?

Nemám potřebu komentovat různé názory zaznívající v mediích. Prezident Klaus si v poslední době v silných výrocích libuje, je to asi jeho mediální strategie. Já se soustředím na prosazování zájmů našich občanů v Parlamentu. Pravda je taková, a to jsem i Poslanecké sněmovně řekl, že vláda zabíjí ekonomiku, protože jedná pomalu, a navíc ještě špatně. My si, na rozdíl od vlády, myslíme, že je potřeba lidem pomoci rychleji a více. A už dříve jsme říkali, že je potřeba ekonomiku obnovit rychleji. A především musíme postupovat podle nějakého plánu, protože současné řízení představuje naprostý chaos a není v něm vůbec žádný systém. Bohužel naše vláda odborníků si to zřejmě neuvědomuje. My ale jen nekritizujeme, přicházíme s vlastními řešeními a projekty, nakonec vláda od nás jen opisuje a jsme na ni schopni vyvinout účinný tlak.

Dobře, přesto se zkusím ještě jednou vrátit k Václavu Klausovi. Zajímavé je, že loni ironizoval demonstrace na pražské Letné, které organizoval spolek Milion chvilek pro demokracii a protestující označil za zneuznané lidi, kteří jsou frustrovaní z toho, že nevyhráli volby. Dokonce o demonstrantech prohlásil v televizi Prima, že jsou placení, za což se poté omluvil. A najednou vyzývá k manifestacím v ulicích. Kde se podle vás najednou u něj vzal onen obrat?

Nijak se tím opravdu nezabývám, kdo to chce zkoumat, ať to dělá. Je to úplně nedůležité, nemyslím si, že to bude mít na cokoli vliv. Pokud to media baví, ať se věnují těmto provokacím.

KABINET SE ROZHODL OTESTOVAT SÍLU PRÁVNÍHO STÁTU

Posuňme se tedy dále. Jak byste hodnotil počínání kabinetu během koronavirové krize, i když jste to v úvodu už naznačil?

Jako absolutně chaotické. Souhlasil jsem s prvotními razantními opatřeními, od té doby však vláda dělá jednu chybu za druhou, a to od zpochybňování nutnosti připravit se na epidemii, přes nedostatek zdravotnického materiálu, předražené nákupy, zmatky, až po protiprávní jednání, jak nedávno rozhodl soud. Virus ohrožuje zdraví, ale vláda zabíjí ekonomiku. To je naprosto nepřípustné.

Zmínil jste justiční verdikt. Jako demokrat musíte mít právě radost z rozhodnutí Pražského městského soudu. Ve čtvrtek zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby. Soud konstatoval, že jsou nezákonná. Vláda se tedy vrátila do režimu krizového opatření. Jak to hodnotíte?

Na tom je úplně nejhorší, že vláda o svém protiprávním jednání věděla. To nebyl omyl, který se prostě stane. Upozorňovali jsem na problém rozhodování mimo zákon o krizovém řízení. Vláda byla také upozorněna mnohými právníky včetně našich expertů. Chtěli to protlačit silou. Testovali sílu právního státu. Je mi líto toho zmatku, ale jsem rád, že zasáhl soud. Rozhodnutí soudu je jen smutným potvrzením vládní neschopnosti a chaosu, který ohrožuje osudy lidí i prosperitu země. Soud potvrdil naše obavy, že vláda postupovala nezákonně, když přestala rozhodovat podle zákona o krizovém řízení a postupovala podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vláda jedná v krizi nejen zmateně, ale i protiprávně. Lidé musejí mít i v nouzovém stavu právní jistotu a ochranu. Je dobře, že jim ji soud svým rozhodnutím vrací.

Jistě uznáte, že se vždy lépe kritizuje, proto se vás na rovinu zeptám, co by ODS, kdyby nyní vládla, během virové pandemie udělala jinak, jaký byste měli program?

Já jsem před několika dny zveřejnil rozsáhlý text, kde jsem detailně popsal, co by dělala ODS jinak než vláda a jak bychom rozhodovali ve vládě. Řeknu to ve zkratce: Byli bychom lépe připraveni a starali se o lepší zásobování zdravotnickým materiálem. Již na konci ledna jsme upozorňovali na rizika pandemie, vládní koalice to ale ignorovala a smetla to ze stolu. Říkali bychom lidem pravdu a zavedli bychom opravdové krizové řízení a včas aktivizovali Ústřední krizový štáb. Vydávali bychom jasná i promyšlená rozhodnutí a nabídli postiženým opravdovou pomoc, ne její parodii. A především bychom zemi nabídli opravdový plán obnovy, ne shluk slibů a nesmyslů, jak to dělá současná vláda. A toto je důležité: my jsme předložili ekonomické balíčky, manuály, plány. Vláda nepředložila buďto žádné, nebo nefunkční, nedostatečné a zmatené. Tady nejde o kritiku, my jsem ukázali v praxi, že jsme kompetentnější.

MINISTRYNĚ FINANCÍ ZŘEJMĚ SVÉ PRÁCI NEROZUMÍ

Váš ekonomický expert a poslanec Jan Skopeček prohlásil, že kabinet dělá vše proto, aby živnostníky vyhladověl a nechal je zlikvidovat. Lze s těmito slovy souhlasit, byť třeba kritici upozorní, že OSVČ dostanou téměř 50 tisíc za 3 měsíce?

Jsme konzervativně–liberální strana, která je velmi opatrná ke každému státnímu zásahu. Ale toto je typ krize, kdy na nějakou dobu stát uzavřel zdravé firmy a zakázal ekonomickou činnost, zakázal lidem pracovat. V takové chvíli musí stát lidem pomoci. A není to jen jeho povinnost, je to i rozumné, protože mnohem dražší bude, když zkolabují jinak ekonomicky zdravé podniky i živnostníci a za normálních okolností zdravé firmy propustí své zaměstnance. Živnostníci by měli dostat mnohem více, to jsme i navrhovali v Poslanecké sněmovně, bohužel vládní koalice to odmítla. Většina z nich přišla o mnohem více. Hlavním úkolem vlády je lidem nyní nechat peníze a další jim poslat. Protože řada z nich už příští měsíc nemusí mít na základní výdaje. Oni tuto krizi nezavinili, vláda zastavila zemi, jejich podnikání, proto jim musí pomoci.

Ministryně financí Alena Schillerová tvrdí, že na pomoc podnikatelů poslal stát 1,2 bilionu korun, což představuje 20,7 procent hrubého domácího produktu. Nakonec se ale ukázalo, že na pomoc odešlo jen 0,7 procenta z HDP, což je jedna z nejmenších pomocí v rámci států z Evropské unie...

Paní ministryně Schillerová buďto lže, nebo tomu nerozumí a neděla tím pádem svou práci dobře. Tyhle její řeči jen popuzují občany, protože k většině z nich žádné peníze a pomoc nedorazily. Proto říkám, že virus ohrožuje zdraví, ale vláda zabíjí ekonomiku.

Vláda prohlašuje, že jsme na jedné lodi. Ale po středečním zasedání Sněmovny předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, řekl, ať koalice k nim na jednu loď neleze, když téměř vše od opozice zamítla. Díky tomu se do obrovské krize dostávají takzvaní dohodáři, majitelé s.r.o. i další. Co mají tito lidé dělat?

Před měsícem jsme nabídli vládě pomocnou ruku, ta ji však nijak nevyužila. Její proklamace o tom, jak jsme všichni na jedné lodi, se ukázaly jako falešné. Nedošlo k diskusi o tom, jaká mají být opatření na pomoc poškozeným koronavirem. Nedošlo ani k žádné hlubší diskusi o tom, jak vláda chce virus eliminovat, či ještě lépe zcela porazit. ODS v krizi obstála, bojovala za postižené krizí. Vládní koalice ráda mluví o tom, jak jsme všichni na jedné lodi, ale nechová se tak. Je to smutný fakt. A co mají lidé dělat? Ať se ozývají. Ať napíšou poslancům. Ať zakládají online iniciativy. Ať nám pomáhají tlačit na vládu. My za ně bojujeme a my jsme na ně nezapomněli. Děláme ve Sněmovně maximum, a stejně tak jsme aktivní všude, kde nám dají média možnost. Když spojíme síly, můžeme vládu k něčemu dotlačit, ačkoli si přiznejme pravdu: výraznou změnu tu můžeme provést, až když přijde politická změna. A alternativní program na obnovu ekonomiky. Ten my také připravujeme a nabídneme ho.

DĚLÁ SI KOALICE Z NOUZOVÉHO STAVU VLASTNÍ BYZNYS?

Jedině, v čem se s Andrejem Babišem shodnete, je zrušení nouzového stavu, i když po rozhodnutí soudu premiér otočil a požaduje jeho prodloužení až do 25. května. Proti jeho zrušení stále vystupoval šéf Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček. Co jste ale říkal jeho reakci, když okamžitě řekl, že pokud si ho pan premiér nepřeje, nemá cenu ho prodlužovat, i když si za svým názorem stojí. To svědčí o tom, že ministr Hamáček se okamžitě podrobí ministerskému předsedovi, byť při nouzovém stavu je šéfem Ústředního krizového štábu více?

Svědčí to o tom, že jsme svědky veřejného zmatku a ten zmatek a nekompetenci dočasně překrývá jednota našeho národa, který šil roušky a pomáhal nebo alespoň podporoval lidi v první linii. Ale vláda ve skutečnosti nikdy neměla a nemá žádný konkrétní plán. Vypovídá to také o tom, že vláda nemá žádný leadership, žádný směr a vedení. Občané nejsou zvědaví na dohady premiéra a ministra vnitra. Chtějí od vlády krizové řízení, ta bohužel dělá jednu chybu za druhou a občany spíše děsí a znervózňuje.

Jan Hamáček nutnost prodloužení nouzového stavu vysvětluje tím, že nákup zásob je v tomto režimu snadnější. Nemůže to ohrozit zdraví lidí, když pandemie stále trvá?

Uvidíme, jak to s nouzovým stavem bude po zrušení některých opatření soudem. Primární je bránit zdraví občanů, ale zároveň nezabít ekonomiku. Nevidím důvod pro prodlužování nouzového stavu, ale je třeba počkat, co bude znamenat rozhodnutí soudu. Pan Hamáček těmito výroky doslova provokuje. Namísto toho by měl zajistit, aby vláda zveřejnila kompletní seznam nakoupených potřeb zásob: co, kolik, kdy, za kolik a od koho. Nebo bude sílit podezření, že si vládní koalice dělá z nouzového stavu svůj vlastní byznys.

Mnozí občané ale nechápou, že i kdyby se nouzový stav zrušil, část omezení jako nošení roušek či zavřené restaurace budou dále platit. Jak si to mají vysvětlit?

Vysvětlení je jednoduché: toto je důsledek chaotické komunikace vlády. A rozumím lidem. Po některých tiskovkách se nás i experti ptají, co přesně to znamená a jak se taková věc dá zrealizovat. A nerozumí tomu, že se otevřou hobbymarkety a neotevřou se jiné obchody s naprosto stejnými parametry. Je to výsledek práce nějaké lobby? Je to chaos? Nevím. Ale vím, že přesně toto jsme od vlády požadovali: aby to upřesňovala, aby dala kritéria a parametry. Je to i v našem manuálu, v němž jsme jasně narýsovali cestu ven z restriktivních opatření. Naši občané jsou v drtivé většině šikovní a odpovědní, pokud by vláda dávala jasné, přesné, a především promyšlené pokyny, mohlo by se vše otevírat dříve a rychleji. Co se týče roušek, ty pravděpodobně budeme nosit i nadále, ale i tam čekám určité uvolnění.

JE NUTNÉ USPÍŠIT KROKY K NÁVRATU SVOBODY

Od pátku jsou opět otevřeny hranice pro české občany, i když se nikam daleko nedostanou. Mnoho lidí ale mělo pocit, že prezidentovi Zemanovi i vládě Andreje Babiše vyhovovalo, že občané nikam nemohou, dokonce se hovořilo o tom, že mezi námi a Západem roste nová Berlínská zeď. Neměl jste z toho obavy?

Otevřené hranice jsou jedním z projevů ale i symbolů svobodného a demokratického státu. I proto jsme vládu tlačili k tomu, aby je otevřela ihned, jak to bude možné. Místo toho tu lidé slyší, že hranice budou uzavřeny dva roky, rok. To je zcela zbytečné strašení. Jak k tomu například přijdou ti, kteří mají část rodiny v zahraničí, studenti, či podnikatelé? Pro nás jsou uzavřené hranice nepřijatelné. Navíc rozhodnutí o zákazu výjezdu českých občanů jsme od počátku považovali za protiústavní a neodůvodněné. A vládu jsem tlačili ke změně. A nakonec úspěšně. Pokud vláda bude oddalovat kroky návratu ke svobodě, budeme vytrvale bojovat za uvolňování restrikcí a regulací. Zatím jsme se soustředili hlavně na pomoc ekonomice.

Proč se ODS nepřipojila k Ústavní žalobě STANu a Pirátů ohledně uzavřených hranic, když tato kauza byla ještě aktuální?

Žaloba byla od počátku připravována v součinnosti s ODS a my bychom se k ní přidali. Nyní senátoři STANu žalobu pozastavili, protože vláda hranice otevírá, byť v obrovském zmatku. Lidé si už ale zvykli, že chaos doprovází všechny vládní kroky.

Lékař Jan Hnízdil, který je proslulým kritikem vlády, naznačil, že premiér zavřel národ do chléva jako dobytek na petlici, nejraději by mu už neotevřel, čímž se mu už podařilo u občanů vyvolat strach a mohli by být snadněji manipulovatelní. Souhlasíte s tímto názorem souhlasit?

Nouzový stav některým politikům bezesporu vyhovuje. Nemusí brát tolik ohledů na opozici a pravidla. Moc je velké pokušení, a proto je potřeba se co nejrychleji vrátit k normálu. Necítím se jako dobytek ve chlévě, a vidím obrovské množství skvělých lidí, kteří pomáhají, kteří umí spolupracovat, kteří se začali aktivizovat. Souhlasím ale s tím, že předseda vlády není duší ani povahou demokrat. Demokracie není v jeho DNA. Byznys a dotace ano, ale s demokracií opravdu nemá tento člověk nic společného. Je pravda, že některé vládní kroky jsou cynické a vláda zkouší, co ještě vydržíme. Uvedu příklad: vláda předkládá v nouzovém stavu do Sněmovny zákony, které s krizí nesouvisí. Cynicky se spolehli na odvedenou pozornost nebo jakým právem se pokouší vyřadit z debaty opozici? Okřikují nás, ale přitom jiné nápady na pomoc, než ty od nás, nemají.

V souvislosti s Andrejem Babišem zaráží jedna věc. Nedávno ve Sněmovně vzýval Pána Boha, prosil ho o sílu na boj s koronavirem. Ale pak v rámci uvolňování restrikcí zapomene na věřící, kterým neoznámil, kdy mohou do kostela. Poté termíny sice oznámil, ale může tato příhoda něco vypovědět o premiérově povaze?

Nebudu komentovat jeho povahu. Budu komentovat, co tato krize ukázala. Řídit stát není to samé jako řídit firmu. A on to neumí. Ukázala se také necitlivost k právnímu státu a necitlivost a nepochopení ke střední vrstvě a k živnostníkům, malým podnikatelům. Vláda nastavila pomoc tak, že na ni normální lidé nedosáhnou.

MINISTERSKÝ PŘEDSEDA JE PŘI DEBATÁCH PRÝ ROZTĚKANÝ

Když jednáte s panem premiérem, jak na vás působí?

Skoro s premiérem nejednám, i když ho k tomu vyzýváme, vyhýbá se tomu. On nerad jedná. Pokud s ním mluvím, působí na mě dost roztěkaným dojmem. Neudrží pozornost u jedné věci, ale současně chce i na detaily dohlížet osobně. A to nemůže dělat předseda vlády. To samozřejmě není v silách žádného člověka. To je asi hlavní důvod, proč jsou výsledky vlády tak chaotické.

Pane profesore, nehněvejte se na mě, ale přijde mně, že je opozice nevýrazná, jako by se bála premiérovi postavit, třeba se s ním i pohádat...

Nezlobte se na mě zase vy, ale to mi připadá úplně mimo realitu. A kde jste byli, když jsme poslední týden do rána ve Sněmovně bojovali za zájmy lidí? Kde jste byli, když jsme přicházeli s balíky opatření a doufali jsme, že veřejný tlak médií pomůže prosadit dobré věci? Co víc mají dělat naši primátoři a starostové než to, že organizují věci i za vládu? Dnes a denně přicházejí s projekty, jak správně investovat peníze, jako zachránit lokální ekonomiku. Já nemám prostor každý týden v hlavním vysílacím čase, ani mi nedovolí oběhnout všechna média, jak Andreji Babišovi, který jich část navíc vlastní. Pokud jde o mě, několikrát jsem Andreje Babiše v debatách porazil. Vlastně vždy, když jsem s ním měl možnost veřejně diskutovat. Ptejte se ho, proč se diskusím vyhýbá. Ve středu před půlnocí ve Sněmovně byla diskuse o uvolňování opatření. Byl tam premiér? Samozřejmě, že nebyl. Jestli se někdo bojí, tak je to on...

Mohou občané věřit vládě, jejíž ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ještě 28. ledna ve Sněmovně tvrdí, že ochranných prostředků na případnou epidemii je dostatek, a pak se zjistí, že ve skladech pro celou zemi bylo jen 10 tisíc respirátorů?

Dokážu odpustit vládní omyly a chyby, které se mohou stát každému. Co ale vládě neumím odpustit, je to, že nás koncem ledna, kdy jsme na příchod pandemie upozorňovali, neposlouchala. Mohli jsme být mnohem lépe připraveni. Také neumím odpustit, že lhala lidem, zklamala je a nejde tady jen o princip. Jde o to, že kdyby kabinet říkal pravdu, mohli si lidé pomoci více, lépe připravit sebe a své blízké, mohli se lépe zapojit české firmy, které ukázaly mnohem větší flexibilitu, než ty zahraniční. Vláda pochopila krizi jako další příležitost pro svůj marketing a to je cynické.

PLAGA BY MĚL PŘESTAT STRESOVAT RODIČE I STUDENTY

Jako pedagoga a bývalého ministra školství v Nečasově vládě se vás musím zeptat, zda by se neměly školy otevřít celoplošně?

Hlavně by otevírání škol nemělo být tak zmatené: když jeden den slyším, že žáci budou sedět metr od sebe, že se bude vyučovat „na směny“, druhý den zase slyšíme, že je to nesmysl, že vše bude jinak… V první řadě by ministr školství Robert Plaga měl stanovit termíny přijímacích a dalších zkoušek. Měl by přestat stresovat mladé lidi a jejich rodiče, že na přijímačky bude jen jeden pokus místo dvou. Pokud jde o otevírání škol, souhlasím s tím, že by mělo být celoplošné, jakmile se ukáže, že je to bezpečné.

Učitelé, kteří díky výuce online mají nyní ztížené podmínky, si stěžují, že jim ministr školství Robert Plaga ani v jednom projevu nepoděkoval. Není vám to líto?

Povolání učitele se za poslední měsíc úplně změnilo. Většina z nich ukázala, že jsou flexibilní, že zvládají učit přes internet. Za to přeci učitelům patří velké uznání a poděkování. Stejně tak i rodičům, hlavně u dětí, které jsou na prvním stupni. Ti se také s velkou obětavostí proměnili v domácí učitele, protože tak malé děti se samozřejmě nemohou učit samy jen „přes obrazovku“. V tomto případě se zase ukázalo, jak jsou čeští občané obětaví a vynalézaví. Škoda, že ministerstvo jasněji neřeklo, co přesně mají školy a rodiče dělat. Je to zcela nová situace, tady je metodické vedení na místě.

Loni při vyhlašování výsledků do Evropského parlamentu jste prohlásil, že je to naposledy, kdy Andreji Babišovi gratulujete k vítězství, protože ODS parlamentní volby vyhraje a vy budete premiérem. Zatím ale průzkumy váš plán nenaplňují, co s tím hodláte dělat, abyste řečeno sportovní terminologií zápas ještě zvrátil?

Koronavirová krize některé politické aktivity zastavila, ale já se už těším, až je obnovíme. Schopní i méně schopní politici vládních stran obecně v době krize získávají body, tak je to při každé krizi a všude ve světě, pokud tedy lídr nejde hrát golf. Myslím si, že lídr ANO na této krizi nezískal vůbec nic. Jako manažer nedokázal lidem pomoci a pokud jde o restart republiky, už nyní je jasné, že naprosto selhal. Mám radost, že za chvíli zase budeme moci obnovit Jízdy Petra Fialy za změnu. Když to situace dovolí, znovu se rozjedeme po republice a budu se setkávat s lidmi a přesvědčovat je o tom, že naše země skutečně potřebuje politickou změnu. Řekl bych, že máme dokonce povinnost nastartovat ekonomiku a pomoci jí odvážnými kroky a začít konečně šetřit. Musíme šetřit na státu nikoli na lidech. Představíme plán na obnovu po krizi. Už brzy. A věřím tomu, že politické změny dosáhneme!