Babiš nazval Jurečku lhářem. Ubohé, kontroval Fiala

Premiér Fiala v reakci na to prohlásil, že to, co Babiš řekl, nebylo směšné, ale ubohé. Babišovy výroky označil za nesmysly. Diskuse na schůzi, kterou vyvolala opozice k hlasování o nedůvěře vládě, trvá už 21 hodin.

Babiš čelí nařčení, že v minulosti spolupracoval se Státní bezpečností pod krycím jménem Bureš. Babiš tvrdí, že nikdy s StB nespolupracoval a evidován byl bez svého vědomí. Soudí se kvůli tomu.

O Jurečkovi řekl, že je to nejodpornější, co ve Sněmovně vystoupilo. "Jste normálně notorický lhář,“ prohlásil. Řekl také, že předseda lidovců se stal z bezvýznamného prodejce pesticidů předsedou KDU-ČSL, aby se uživil. Část koaličních poslanců, hlavně z KDU-ČSL a STAN, při Babišových slovech opustila sál. Babiš obvinil Jurečku také například z toho, že zneužívá svoji funkci, že zničil české lesy a že jako ministr zemědělství nedal ani korunu na boj s kůrovcovou kalamitou.

Jurečka zdůraznil, že funkci nezneužíval. Babiše vyzval, aby přednesl důkazy a případně je předložil policii.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), která jednání v tu chvíli řídila, Babiše vyzvala, aby krotil své výrazy. „Používáte slovník, o kterém si nemyslím, že odpovídá mezím slušného chování,“ konstatovala.

"My jsme konstruktivní opozice," prohlásil Babiš. Reagoval tak na čtvrteční výrok premiéra Petra Fialy, který řekl, že Česko nemá konstruktivní opozici. „Vy jste nejprolhanější vláda, co jsme tady zažili,“ vmetl Babiš koalici.

Poslanci debatují už od čtvrtečních 13:00. Zatím není jasné, kdy se k hlasování o nedůvěře vládě dostanou.