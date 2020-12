Babiš požádal opozici, aby opuštěním sálu umožnila schválit rozpočet. Nepochodil

"Když odejdete ze sálu, tak to bude konstruktivní krok z vaší strany," prohlásil Babiš. Takový postup by podle něho odblokoval situaci a pomohl by překonat největší zdravotnickou a ekonomickou výzvu za posledních 30 let. Opoziční strany by pak podle něho mohly říct voličům, že i když premiéra a jeho vládu nesnášejí, obyvatelé jsou pro ně důležitější.

Předseda KSČM Vojtěch Filip dopoledne před poslanci řekl, že přesun deseti miliard korun z ministerstva obrany do rozpočtové rezervy je kvůli epidemii nového koronaviru nutný a komunisté na tom trvají. "Kladou si podmínky, které pro nás nejsou přijatelné," komentoval komunistický požadavek Babiš.

Hlasování o státním rozpočtu je ve skutečnosti hlasování, které vládě Andreje Babiše umožní (pokud bude rozpočet přijat) dovládnout až do říjnových voleb. Komunisti by v takovém případě dál už skoro nebyli potřeba. Asi to vědí a řekl bych, že to je i důvod, proč se tak vzpouzejí. — Mikulas Ferjencik (@Mikiferjencik) December 16, 2020

Podotkl také, že informační systémy nejsou na rozpočtové provizorium, které Česku hrozí, přizpůsobeny.

"My z žádného sálu odcházet nebudeme," prohlásil předseda SPD Tomio Okamura. Kritizoval Babiše za to, že vláda dává peníze "promigračním neziskovkám". Šéf klubu KDU-ČSL Jan Bartošek poznamenal, že ho Babiš nabádá, aby nevykonával svůj poslanecký mandát. "Odmítám opouštět Sněmovnu jenom kvůli tomu, že nemáte dostatek hlasů pro to, abyste schválili tento rozpočet," vzkázal ministerskému předsedovi.

Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík vyzval premiéra k tomu, aby odpískal "daňový paskvil", který předložil poslancům. Měl na mysli Babišův návrh na zrušení superhrubé mzdy a zdaňování sazbami 15 a 23 procent, který čeká opětovné sněmovní posouzení potom, co daňový balíček vrátil poslancům s úpravami Senát.

"Máme tady premiéra, jehož vláda nemyslí na budoucnost našich dětí a vnuků," řekla Věra Kovářová (STAN). Babišovi vytkla mimo jiné to, že jeho vláda neuskutečnila žádnou reformu, nabrala nejvíc úředníků a že on působí největší chaos ve veřejných financích.

Zatímco obvykle trvá schvalování návrhu státního rozpočtu do večera, dnes se zdá, že poslanci by mohli hlasovat už odpoledne.