Babiš s Hamáčkem jednali o dani z příjmů či o rouškovném

Koalice zrušení superhrubé mzdy slíbila ve svém vládním programovém prohlášení. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) již dříve řekla, že ANO s ČSSD počítá po zrušení superhrubé mzdy s dvojí daňovou sazbou. Zaměstnanci s nižšími příjmy by měli mít příjem zdaněn 15 procenty. O výši daně pro vysokopříjmové skupiny či zrušení takzvané solidární daně měli ještě lídři ANO a ČSSD jednat.

Schillerová chtěla, aby se zavedla pouze jedna sazba ve výši 15 procent. Sociální demokraté ale upozorňují na rozpočtový dopad takového rozhodnutí. Ministryně začátkem srpna představila šest různých variant možného zrušení superhrubé mzdy a úpravy daně z příjmu v rozmezí od 15 do 19 procent. S premiérem se poté dohodla na tom, že zůstanou dvě sazby.

Nyní činí efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta. Superhrubá mzda představuje hrubou mzdu zaměstnanců navýšenou o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, která u zaměstnanců poté představuje základ daně z příjmů. Vedle toho je ještě pro vysokopříjmové skupiny v daňovém systému takzvaná solidární přirážka.

Hamáček se již dříve vyjádřil, že za nejrozumnější považuje daň z příjmu zaměstnanců 19 procent a zavedení progresivního zdanění. Patnáctiprocentní daň z příjmu by podle něj znamenala propad příjmů 90 miliard korun. Podle Schillerové by se vrátila do rozpočtu na dani z přidané hodnoty, protože by lidé s vyšší výplatou více utratili, takže by šlo o 76 miliard Kč. Pokud by daň byla 19 procent, pak by výpadek na příjmech rozpočtu byl podle původního návrhu z roku 2018 kolem 27 miliard Kč.

Tématem dnešní schůzky mělo být i tzv. rouškovné. Koalice chce důchodcům přilepšit mimořádným příspěvkem, v posledních dnech se ale její představitelé neshodovali na výši částky. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) prosazuje částku 6000 korun, Schillerová 4000 korun.