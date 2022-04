Česká republika uznává územní integritu Gruzie a odmítá ruské aktivity, řekl Lipavský

"Uznáváme Gruzii v jejích plných hranicích a odsuzujeme ruskou politiku v regionech Abcházie a Jižní Osetie," řekl Lipavský. Jeho gruzínský partner uvedl, že jeho země podobně jako nyní Ukrajina zakusila v roce 2008 ruskou agresi a anexi obou separatistických provincií, které byly obehnány ostnatným drátem, zhoršila se v nich humanitární situace a Rusko v nich udržuje vojenské posádky. Gruzie usiluje o diplomatické a mírové řešení tohoto konfliktu, uvedl. "Ještě dlouho bude trvat, než ten konflikt bude vyřešen," dodal.

Lipavský slíbil, že Česko i v rámci předsednictví učiní, co bude v jeho silách, aby Gruzie byla co nejblíže Evropské unii. "Jsem rád za podporu v otázce reforem a harmonizaci s evropským právem," uvedl Darčiašvili, pro něhož setkání s Lipavským bylo prvním zahraničním bilaterálním jednáním po nástupu do funkce. Ocenil i podporu a spolupráci při úsilí jeho země o začlenění do NATO. Podle Lipavského je dobré se zaměřit na posílení odolnosti a bezpečnosti Gruzie s ohledem na nevyzpytatelnost současného ruského režimu.

Oba ministři se shodovali v podpoře ekonomické spolupráce. Lipavský uvedl, že ČR byla loni třetím největším investorem v Gruzii, kterou označil za jednu z šesti prioritních zemí pro rozvojovou spolupráci. Zdůraznil pomoc Gruzii v oblasti energetiky, dopravy, životního prostředí nebo zemědělství.

Obchodní výměna ČR s Gruzií předloni podle dat Českého statistického úřadu klesla o zhruba 15 procent. Český vývoz do Gruzie se snížil o 18,6 procenta na 1,9 miliardy korun. Dovoz z Gruzie zůstal stejný a činil 0,7 miliardy. Na začátku loňského roku pokračoval podle statistiků klesající trend. Nejvíce se z ČR do Gruzie vyvážejí mobilní telefony, dovozům dominují podle Česko-gruzínské obchodní komory bio mouka, ořechy, víno, ovocné likéry nebo gruzínský čaj.