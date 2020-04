Česko darovalo Severní Makedonii milion roušek, místopředseda vlády děkuje

Na svém webu o tom informovalo české velvyslanectví ve Skopji. Materiál na letišti převzal místopředseda vlády Severní Makedonie pro evropské otázky Bujar Osmani. Podle české ambasády vyjádřil jménem vlády vděčnost České republice.

Czech Republic is another EU member state that delivered bilateral assistance. Donation of one million medical masks was handed over today by the Czech Ambassador, Miroslav Toman, to VPM @Bujar_O #EUwithYou #TeamEurope https://t.co/RXzyyCupnP