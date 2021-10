ČSSD šla zkáze naproti. Věděla, co ji po spojení s Babišem čeká. Hamáčkovi mám stále za zlé jeho otření o Luxe, říká Jurečka

Jeho zloba na odstupujícího šéfa ČSSD Jana Hamáčka z něj ještě nevyprchala. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka nemůže dosluhujícímu vicepremiérovi a ministru vnitra odpustit, jak se v předvolební Superdebatě České televize zaštiťoval bývalým lídrem lidovců Josefem Luxem. Hamáček před národem prohlásil, že by za současné situace Lux volil ČSSD a nikoli křesťany. „Obracím se na voliče KDU-ČSL. Koalice Spolu vás nereprezentuje, hlas pro Spolu znamená hlas pro ODS. Jsem přesvědčen, že kdyby v této situaci volil Josef Lux, zvolil by sociální demokracii.”

Bývalého ministra zemědělství ze Sobotkova kabinetu, který na stejný post aspiruje i nyní, tvrdí, jak moc jej Hamáčkova rétorika mrzí, a to i týden poté, co svá slova vyřknul. „Jednalo se o trapný a zoufalý pokus něco urvat na člověku, který tady s námi už dvaadvacet let není. Pro Hamáčkovu interpretaci nemám jediné pochopení ani omluvu. Stále se na něj zlobím. Jeho otření o Luxe, který se už nemůže bránit, je nemístné, “ tvrdí pro EuroZprávy.cz.

Proti Hamáčkově vyjádření se v minulých dnech před volbami ostře vymezila i vdova po Josefu Luxovi paní Věra. „Důrazně odmítám tvrzení pana Hamáčka, že by můj manžel Josef Lux volil ČSSD. Já i moje rodina aktivně podporujeme koalici Spolu a jako hrdí členové KDU-ČSL vyzýváme všechny lidovce k volbě koalice Spolu. Program koalice Spolu je postaven na modelu sociálně tržního hospodářství, které můj manžel podporoval.“

V rozhovoru pro iROZHLAS.cz pak Věra Luxová detailně rozebrala, proč by její muž, který v roce 1999 podlehl leukémii, nepodpořil ČSSD. „Především sociální demokracie se v tomto čtyřletém vládnutí dohodla s hnutím ANO a s podporou komunistů. Už to je něco, co by manžel neschvaloval. Neustálá podpora zadlužování naší republiky, malý akcent na rodiny, na školství, prostě politika založená pouze na tom, abychom si kupovali voliče. S tím by se manžel neztotožnil,“ uvedla vdova pro server.

Stávající místopředseda sněmovního hospodářského výboru má přesto pro ČSSD pochopení. Situaci, v níž se nejstarší strana v zemi ocitla, sami lidovci zažili v parlamentních volbách roku 2010. Před jedenácti lety jim brány Dolní komory poprvé v historii samostatné České republiky zůstaly zavřeny, když získali jen 4,39 procent hlasů a zaznamenali velký debakl. ČSSD sice letos získala více, ale ani podpora 4,65 procent voličů jí nepomohla. „Nedostat se do parlamentu je pro každou stranu těžké a zvláště pro nejstarší politický subjekt v zemi. Je pochopitelné, že prožívají obrovské zklamání, které jen tak nepřebolí. Chápu, že Jan Hamáček prožívá extrémně náročnou lidskou situaci v životě.“

Sociální demokraté ignorovali propadák z krajských voleb

Podle Jurečky však v ČSSD zcela ignorovali velkou prohru z loňských krajských voleb. „Naprostý propadák z těchto voleb jim vysílal jasný signál, že je zapotřebí něco změnit. Vždyť v pěti krajích se nedostali do zastupitelstev. Už tehdy se měli zamyslet, co se stane za rok, když setrvají ve vládní koalici s Andrejem Babišem a jeho hnutím ANO. Ale oni místo nějakého rozumného řešení neudělali vůbec nic,“ kroutí hlavou. Kandidát na vicepremiéra v nově se rodící vládě koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s Piráty a Starosty se domnívá, že sociální demokraté si za svůj současný osud mohou sami. „A to tím, že šli do vlády s Andrejem Babišem. ČSSD šla zkáze doslova naproti,“ míní.

Zastupitel Olomouckého kraje přitom zdůrazňuje, že přitom mnoho členů ČSSD, kteří měli se šéfem hnutí ANO zkušenost ze Sobotkovy vlády, je před takovým krokem varovalo. „Spojení s Andrejem Babišem jim důrazně nedoporučoval například bývalý předseda senátu Milan Štěch či expremiér Bohuslav Sobotka. Jasně jim říkali, že pokud si za partnera zvolí hnutí ANO, tak je nečeká nic dobrého a hrozí, že nepřekonají pětiprocentní hranici nutný pro vstup do Sněmovny. Jenže Jan Hamáček se pro spolupráci s hnutím ANO rozhodl vědomě.“

Lidovci v letech 2014 až 2017 seděli rovněž s Babišem ve vládě, ale tehdy vykonával funkci ministra financí a kabinet jako premiér řídil Bohuslav Sobotka z ČSSD. „Už po minulých volbách jsme od hnutí ANO odmítli nabídku pro vstup do vlády, v jejímž čele stál premiér Babiš. A náš nesouhlas s jeho politikou trvá. Proto jak lidovci, tak ostatní partneři z koalice Spolu a PirStan, nepovedou žádné povolební vyjednávání s Andrejem Babišem. Výsledek ČSSD, která se s ním spojila, je odstrašující a varovný,“ má jasno soukromý zemědělec z Rokytnice na Přerovsku.

O nejisté budoucnosti ČSSD hovořil už v nedělním rozhovoru pro EuroZprávy.cz politolog Ladislav Mrklas ze soukromé vysoké školy Cevro Institut. Podle něj se nyní nabízejí dvě věci. „Buď se ČSSD vydá stejnou cestou jako lidovci, kteří rovněž v roce 2010 po volbách dopadli katastrofálně a nedostali se do Poslanecké sněmovny. Tehdy totálně přetransformovali stranu. Přišli do ní nové tváře a generační řez opravdu pomohl a zabral. Anebo se nechá inspirovat ODS, která se v roce 2013 ocitla na absolutním dně. Nyní se už její taktický tah moc nepřipomíná, ale konzervativcům se vyplatila sázka do veřejného prostoru, z něhož vytáhla Petra Fialu,“ prohlásil expert na tuzemský politický systém.