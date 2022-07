Digitalizace Česka v praxi: Centrální elektronická matrika bude nejdřív za pět let

— Autor: ČTK

Za necelých pět let, přesně k 1. lednu 2027, let by mohl v Česku začít fungovat jednotný matriční informační systém, který mimo jiné umožní propojení matričních dat s dalšími systémy veřejné správy. Podle návrhu zákona, který připravilo ministerstvo vnitra, vedení matričních knih v listinné podobě zůstane zachováno.