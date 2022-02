Fiala jednal s Michelem a dalšími unijními lídry o napětí na ukrajinsko-ruské hranici

České ministerstvo zahraničí kvůli stupňování hrozby ruské vojenské agrese proti Ukrajině v sobotu varovalo před cestami na Ukrajinu a do Běloruska. O situaci denně jedná jeho pracovní skupina.

"Společně s Charlesem Michelem a několika dalšími evropskými lídry jsme dnes jednali o napětí na ukrajinsko-ruské hranici. Situaci bereme vážně," uvedl na twitteru Fiala. Mluvčí kabinetu Václav Smolka ČTK sdělil, že víc informací k obsahu jednání není možné sdělit s ohledem na jeho neveřejnou povahu.

Česká diplomacie v sobotu varovala před cestami na Ukrajinu a do Běloruska. Čechům, kteří tam jsou, doporučila zvážit opuštění těchto zemí. České velvyslanectví v Kyjevě opouštějí rodinní příslušníci pracovníků, jinak bude fungovat dál. V případě zhoršení situace ministerstvo přijme další opatření.

Vláda má podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) připravená řešení pro případné zhoršení bezpečnostní situace. Rakušan v sobotu uvedl, že kvůli situaci na Ukrajině zasedne v pondělí vláda. Smolka dnes ČTK sdělil, že se nebude jednat o mimořádné zasedání kabinetu, ale pravděpodobně se uskuteční některá pracovní jednání.

Vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) dnes v pořadu Partie na CNN Prima News uvedl, že situaci sleduje celá vláda, ale prioritně ministerstva vnitra, zahraničí a obrany. "Snažíme se i v diplomatické rovině ve spolupráci se spojenci podporovat pozici Ukrajiny," uvedl. Kvůli agresivní ruské rétorice se prakticky ale nevede diplomatická diskuse, podotkl. "Věřím, že situaci se ještě podaří uklidnit," doplnil Bartoš.

Místopředsedkyně opozičního hnutí ANO Alena Schillerová v Partii vyzvala k maximální zdrženlivosti, aby se neopatrnými výroky nevyhrocovalo dění. "Je to na diskusi na platformě EU, NATO, mělo by se maximálně využít diplomatických prostředků, aby nedošlo k válečnému konfliktu," řekl. Varování ministerstev je podle ní namístě, ANO by ve vládě postupovalo stejně.

Rusko v posledních měsících shromáždilo u ukrajinských hranic desítky tisíc vojáků. Vyvolalo obavy Kyjeva i Západu, že se připravuje na vojenskou ofenzivu proti Ukrajině. Server Politico s odvoláním na tři oficiální zdroje z Washingtonu a Evropy napsal, že by ruská invaze mohla začít ve středu 16. února. Krize se vyostřila natolik, že USA vydaly pokyn k evakuaci části diplomatů z Kyjeva. Stavy na zastupitelských úřadech na Ukrajině snižuje i Rusko. Moskva ovšem popírá, že by měla v úmyslu Ukrajinu napadnout.