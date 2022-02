Fiala odsoudil ruské raketové útoky proti civilnímu obyvatelstvu v Charkově

"Odsuzuji ruský raketový útok na Charkov, při kterém zahynuly desítky civilistů a další stovky byly zraněny. Útoky proti civilnímu obyvatelstvu nelze ničím ospravedlnit," napsal ministerský předseda. Přesný počet obětí není známý, město dnes dopoledne kvůli ruské ofenzivě vyhlásilo zákaz vycházení.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) útoky považuje za válečné zločiny, které by měly být součástí žaloby u Mezinárodního trestního soudu v Haagu. "Vladimir Putin vede válku proti civilistům, včetně žen a dětí. Není pro to omluvy a musí to být potrestáno," uvedla.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli uvedl, že Ukrajina podala u soudního dvora v Haagu žalobu na Rusko kvůli invazi.

"Rusové masakrují obyvatele Charkova s cílem zabít civilisty a podkopat morálku Ukrajinců. I za toto je zodpovědný diktátor, agresor a zbabělec Vladimir Putin. Svými válečnými činy si už navždy zavřel cestu do Evropy - podívá se maximálně do Haagu," napsal místopředseda Sněmovny Jan Bartošek.

"Charkov byl právě mohutně ostřelován Grady (salvovými raketomety). Desítky mrtvých, stovky zraněných. Tuhle hrůzu by měl vidět celý svět," uvedl poradce ukrajinského ministerstva vnitra Anton Heraščenko. K příspěvku připojil záběry patrně z charkovské obytné čtvrti, na kterých jsou vidět oblaka dýmu a záblesky při dopadech raket.

Ostřelování podle serveru Ukrajinska pravda zasáhlo okrajové čtvrti východně od centra města.

Na hranicích Ukrajiny a Běloruska krátce před polednem začaly jednat delegace ruských a ukrajinských vyjednavačů. Jde o první schůzku zástupců bojujících stran od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Klíčovým požadavkem Kyjeva je okamžité příměří a stažení ruských vojsk z ukrajinského území, Kreml před jednáním své požadavky neoznámil.