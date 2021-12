Kandidát na ministra Síkela zahájil kroky k ukončení působení v Prime Fundu

Síkela nastoupil na pozici spoluzakladatele a partnera technologického fondu Prime Fund letos v březnu. "Odkup do konce roku rozhodně nebude problém. Mohu ujistit, že náš vztah se narovná do té míry, že žádný vztah nebude. Snažíme se zabránit tomu, abychom my nebo Jozef byli v jakémkoliv střetu zájmů. Spolupráci, byť přátelsky, musíme ukončit zcela. Jozef tedy nebude žádnou formou držet ani investorský, ani partnerský podíl," upřesnil Svoboda. Fond investuje do různých technologických firem a start-upů, které chce Síkela coby budoucí ministr průmyslu podporovat.

Předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan již v pondělí řekl, že Síkela už začal řešit odprodej svého podílu ve fondu Prime Fund. "Jozef Síkela koupil podíl ve fondu začátkem tohoto roku, tedy ještě v době, kdy neočekával, že se stane ministrem. Uvědomuje si závažnost situace a chce předcházet případnému konfliktu zájmů, a proto již v současné době řeší odprodej svého minoritního podílu v tomto fondu,“ napsal Rakušan v pondělí redakci Deníku N. To dnes potvrdila mluvčí STAN Sára Beránková na dotaz serveru HN.cz. "Pan Síkela už zahájil kroky k odprodeji svého podílu v Prime Fundu. V současné chvíli se snaží tyto kroky maximálně urychlit a věří, že tento proces ukončí do konce roku,“ potvrdila serveru Beránková.

Fiala v pondělí odpoledne odeslal prezidentovi Miloši Zemanovi návrh na jmenování Síkely ministrem průmyslu a obchodu. Síkela ČTK napsal, že poděkoval premiérovi za důvěru a informoval ho, že se na spolupráci s ním velmi těší. "Velice si vážím toho, že pan premiér mnou předložené priority podpořil a že jsme našli ve všech diskutovaných oblastech shodu," uvedl Síkela.

Ten v navrhované budoucí sestavě vlády Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN nahradil místopředsedu Starostů Věslava Michalika, který se nominace vzdal minulý týden kvůli spekulacím o svém podnikání. Síkela je manažer, bankéř a investor. Má za sebou 30 let v bankovnictví ve střední a východní Evropě, byl i členem představenstva rakouské Erste Group. Působil mimo jiné jako ředitel Slovenské spořitelny, ukrajinské Erste Bank a vybudoval korporátní bankovnictví v České spořitelně.