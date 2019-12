Kývne ČSSD na změny rodičovské? Babiš promluvil o obratu v koalici

Tedy růst příspěvku pro všechny rodiny s dětmi do čtyř let. Předseda ČSSD Jan Hamáček novinářům řekl, že sociální demokraté oznámí svůj postoj až po úterním jednání sněmovního klubu.

"Hlasujeme zítra, počkejte si do zítřka," uvedl Hamáček po jednání kabinetu, kde o tom podle něj "byla řeč". "Pokud jsme všichni zvedli ruku pro rozpočet, bylo by to velice nestandardní, abychom nyní změnili názor," reagoval Babiš. Podle Maláčové by ale vláda mohla postupovat stejně jako minulý rok u navýšení příspěvků na péči v podobném rozsahu.

Sněmovna dříve schválila vládní verzi růstu rodičovského příspěvku, podle níž by přidáno z 220.000 na 300.000 korun dostali rodiče novorozenců a ti, kteří budou dávku zrovna pobírat. Senát však minulý týden novelu vrátil, podle něj by se navýšení mělo týkat i rodičů s dětmi do čtyř let, kteří příspěvek v dosavadní výši už vyčerpali. Maláčová novinářům řekla, že podle jejích informací hospodaření státu skončí o 30 miliard lépe, než bylo plánováno, takže je možné přidat všem rodinám. Podle Schillerové budou konečné výsledky hospodaření známy 3. ledna. "Rozpočtová pravidla nicméně ani v případě dosažení nižšího než plánovaného schodku žádné změny ve státním rozpočtu mezi jednotlivými kapitolami v prosinci neumožňují," uvedla na dotaz ČTK.

Zvýšení rodičovské podle sněmovní verze by mělo příští rok vyjít na 8,6 miliardy. Sněmovna v listopadu rozšiřování okruhu rodin s nárokem na příspěvek odmítla. Pokud by senátní variantu akceptovala, na navýšení by podle senátorky Renaty Chmelové z klubu KDU-ČSL dosáhla pětina rodin s dětmi do čtyř let, tedy zhruba 70.000. Stát by to stálo navíc dalších až 2,6 miliardy korun.

Senát podpořil své doplnění téměř jednomyslně, pro byli i zástupci ANO a ČSSD. Počítá s tím, že rodiče dětí mladších čtyř let, kteří dosavadní příspěvek vyčerpali, by mohli příští rok požádat o doplacení navýšeného příspěvku, tedy 80.000 korun. Obdobný návrh ale při předchozím sněmovním projednávání neuspěl.