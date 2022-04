Lidovce čeká dvoudenní sjezd, Jurečka bude obhajovat post předsedy

Na posledním sjezdu Jurečka nahradil v čele strany zhruba po deseti měsících Marka Výborného, který se funkce předčasně vzdal z rodinných důvodů. Delegáti mu dali přednost před předsedou lidovecké sněmovní frakce Janem Bartoškem a Janem Horníčkem z královéhradecké krajské organizace. Přímo na sjezdu se kandidatury do čela strany vzdal europoslanec Tomáš Zdechovský. Pozici první místopředsedkyně obhájila senátorka Šárka Jelínková. V křeslech řadových místopředsedů KDU-ČSL zůstali i Bartošek a Petr Hladík. Nově delegáti zvolili do předsednictva Zdechovského a poslance Ondřeje Benešíka.

Jurečka v závěrečném projevu zdůrazňoval, že politika KDU-ČSL se musí soustředit na rodiny a jejich podporu, jak o tom pojednává stranický materiál nazvaný Lidovecký vize pro Česko. Také řekl, že chce z KDU-ČSL odstranit poraženectví.

Ke spolupráci opozičních stran, o níž v té době jejich lídři často hovořili, se Jurečka postavil zdrženlivě, a to především kvůli podobě volební zákona, který v té době pro koalice stanovil vysoké hranice pro vstup do Sněmovny. Sjezd podpořil iniciativu, aby se lidovci spolu s dalšími stranami snažili upravit volební zákon tak, aby pro koalice nestanovil vyšší hranice než pro jednotlivě strany a aby srovnal váhu hlasů voličů. Loni v únoru Ústavní soud (ÚS) zrušil část volebního zákona. Nový způsob přepočtu sice opět zvýhodňuje úspěšnější strany, ale mírněji než dosud. ÚS, který rozhodoval na základě podnětu 21 senátorů z různých klubů, nechal v platnosti pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny, snížil však hranice pro koalice.

Již v prosinci 2020 celostátní konference lidovců rozhodla, že volební sjezd plánovaný na květen 2021 se kvůli epidemii koronaviru neuskuteční a prodloužila funkční období stranickému vedení o rok. Konference také uložila předsednictvu, aby pokračovalo v koaličních jednáních s ODS a TOP 09 pro sněmovní volby.

ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vytvořily koalici Spolu v říjnu 2020, kdy podepsaly memorandum o spolupráci. Celostátním volebním lídrem byl zvolen předseda ODS Fiala. Koaliční strany byly v té době v opozici a ve Sněmovně měly 40 poslanců (ODS 23, KDU-ČSL deset a TOP 09 sedm). V březnu 2021 širší vedení KDU-ČSL schválilo volební spojenectví s ODS a TOP 09 i program tohoto uskupení. "Jsme rozhodnuti udělat maximum pro to, abychom nabídli této zemi pozitivní změnu" řekl poté Jurečka s tím, že ambicí koalice je vyvést zemi z pandemické a ekonomické krize a podílet se kvůli tomu na vládě.

Volby pak koalice těsně vyhrála před doposud vládnoucím hnutím ANO. Koalice Spolu získala 27,8 procenta hlasů a 71 mandátů, z toho KDU-ČSL 23. Ihned po volbách lídři Spolu podepsali s představiteli koalice Pirátů se STAN, která získala 37 mandátů, memorandum o vůli vytvořit společně většinovou vládu. V listopadu se obě koalice dohodly na koaliční smlouvě i programovém prohlášení společné vlády. Petr Fiala byl jmenován premiérem 28. listopadu a 17. prosince, 69 dnů po volbách, prezident Miloš Zeman jmenoval jeho koaliční kabinet. KDU-ČSL obsadila v osmnáctičlenném kabinetu tři křesla - předseda strany Jurečka je vicepremiérem a ministrem práce a sociálních věcí, ministryní životního prostředí se stala Anna Hubáčková a ministrem zemědělství Zdeněk Nekula. V programovém prohlášení, které počátkem ledna zveřejnila vláda, jsou podle Jurečky všechny důležité priority KDU-ČSL. Jde podle něj například o podporu rodičů, podpory v sociální politice směřující ke slaďování profesního a rodinného života, ale i o péči o krajinu.

V nově zvolené Sněmovně získali lidovci křesla jednoho místopředsedy, kterým se stal Jan Bartošek, a předsedů dvou výborů - pro evropské záležitosti (Ondřej Benešík) a pro sociální politiku (Vít Kaňkovský). Předsedou poslaneckého klubu byl zvolen Marek Výborný.

Lidovci se pod Jurečkovým vedením zúčastnili i voleb do Senátu a zastupitelstev krajů na podzim 2020. Ve volbách do Senátu získala KDU-ČSL tři ze volených senátorů. Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí má nyní 12 členů, vede ho Šárka Jelínková. Strana má i místopředsedkyni Senátu, kterou je Jitka Seitlová.

V krajských volbách strana skončila druhá v Jihomoravském a Zlínském kraji. V Jihomoravském kraji získala křeslo hejtmana, kterým byl zvolen Jan Grolich, ve Zlínském, kde byl hejtmanem lidovec Jiří Čunek, o něj přišla. Celkem se do krajských zastupitelstev dostalo 53 kandidátů navržených KDU-ČSL.