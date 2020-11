Nouzový stav bude platit do 12. prosince, potvrdila vláda

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nouzový stav bude v Česku platit kvůli epidemii nového koronaviru do 12. prosince. Vláda dnes opatření schválila. ČTK to sdělil premiér Andrej Babiš (ANO). Původně plánoval menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD prodloužení o 30 dnů do 20. prosince, nezískal pro to ale souhlas Sněmovny.