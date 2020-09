Nový emisní cíl EU je pro Česko nereálný, soudí Babiš. Hodlá jednat s von der Leyenovou

Komise navrhla zpřísnění emisního cíle pro rok 2030, dosavadní plán počítal s poklesem o 40 procent proti roku 1990.

To tackle climate change and achieve our #EUGreenDeal goals, we have to put a price tag on carbon emissions while avoiding carbon leakage.



To this end we have adopted revised EU Emission Trading System State aid Guidelines, entering into force in 2021. #SOTEU