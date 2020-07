Odebírání podvodně získaných titulů? Návrh Pirátů zřejmě u vlády neprojde

Piráti poukazují na to, že vysoké školy nyní mohou odebírat tituly jen těžko. Zákon požaduje soustavné nebo opakované jednání studenta proti dobrým mravům. Podle předlohy stačilo i závažné porušení dobrých mravů. Řízení by navíc mohlo podle novely začít do 15 let od vykonání zkoušky nebo obhajoby disertační práce místo nynějších tří let.

Vládní legislativci to pokládají za nepřijatelné prolomení zásady zákazu retroaktivity. "Tato zásada je jedním ze základních principů právního státu a je úzce spjata s principem právní jistoty a ochrany důvěry občana v právo," stojí v předběžném stanovisku pro zákonodárce. Dokument navíc upozorňuje na to, že ministerstvo školství chystá vlastní návrh, který má posílit možnosti přezkumu okolností získání titulu.

Kabinet by se měl postavit i proti navrhované pravomoci rektora zneplatnit jmenování profesorem. Materiál poukazuje na to, že profesory jmenuje na návrh vědecké nebo umělecké rady prezident a rozhodnutí musí podepsat i premiér. Není proto možné určit orgán, který by jmenovací akt rušil, zdůraznili vládní právníci.

Pirátská předloha by také uložila vysokým školám bezodkladné zveřejňování závěrečných prací na jejich webových stránkách. Doprovodná úprava zákona o regulaci reklamy by měla omezit inzeráty společností, které nabízejí pomůcky pro podvádění při studiu nebo vypracování seminárních a závěrečných prací na zakázku.

O novele rozhodnou zákonodárci. Zda ji však Sněmovna stihne projednat do konce volebního období, není jisté.