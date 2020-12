Partneři v politice, rivalové na hřišti. Europoslanci si vychutnají derby, Zdechovský u piva požene Spartu, Vondru u čaje nadchne Slavia

Večer se nikým nenechají vyrušit. Oba zasednou k televizi anebo si pustí počítač. Jejich povinnosti i starosti, které řeší v Evropském parlamentu v Bruselu musejí na chvíli počkat. Tomáš Zdechovský a Alexandr Vondra, jejichž strany KDU-ČSL i ODS společně s TOP 09 skládají společnou koalici pro sněmovní volby, se na devadesát minut stanou nesmiřitelnými soupeři. A tak klasické špičkování pochopitelně mezi nimi započalo už několik dní před úvodním hvizdem derby, které svoji historii píše od roku 1896. „Tomáši, je mně tě líto. Bývalý italský trenér Andrea Stramaccioni Spartu svoji nesystematičností na dlouho dobu pohřbil. Ze současného letenského týmu se neobávám vůbec nikoho,“ praví místopředseda ODS pro EuroZprávy.cz.

Bývalý guvernér ČNB musí snášet posměšky

Zdechovský se ironicky pousměje a poukáže na nedávnou překvapivou domácí remízu Slavie s Brnem v poměru 1:1. „Sašo, na vašem týmu je krásně vidět, že už není tak silný. Proto jsem přesvědčen, že u nás na Letné Slavia svoji dominanci ztratí a my se dostaneme zpět do čela tabulky,“ zamne si rukama místopředseda KDU-ČSL.

Škádlení před nejslavnějším zápasem v české lize probíhá i mezi dalšími slavnými politiky. Bývalý mluvčí Charty 77 Vondra přiznává, že často hecuje s Miroslavem Singerem, bývalým guvernérem České národní banky, který je vášnivým sparťanem. „Přiznám se, že provokovat ho mě tři a půl roku moc baví, protože Slavia naposledy derby se Spartou prohrála 20. března 2016 na Letné. A tak mám v našem škádlení nyní dost navrch,“ směje se člen frakce Evropských konzervativců a reformistů.

Člen klubu Evropské lidové strany – Křesťanských demokratů Zdechovský přiznává, že ve svém okolí to jako sparťan má těžké. „Všichni moji kamarádi, ať bývalý předseda lidovců Pavel Bělobrádek anebo režisér i herec Jiří Strach, jsou slávisté. A tak vždy, když chci rozčísnout naši přátelskou atmosféru, začnu povídat o Spartě. Ale poslední tři sezóny tedy nebylo o čem,“ zamračí se.

I když se 297. derby, které začíná v neděli v 18:30, bude kvůli koronaviorvé pandemii hrát bez diváků, ukrývá v sobě velký náboj. Poprvé od podzimu roku 2008 se hraje o první místo v tabulce. Před dvanácti lety vyhrála u rivala Slavia 4:1. Každý z europoslanců bude zápas prožívat jinak. „Pustím si doma televizi, udělám si jen čaj, abych měl bystrou mysl a sám se podívám. Nepatřím mezi žádné divoké fanoušky, kteří by křepčili u stolu, dávám přednost klidu. Skoro bych řekl, že se dívám odborným okem než abych předváděl hysterické scény. Ale samozřejmě, že mám radost když se Slavii daří anebo vstřelí gól,“ tvrdí bývalý disident. Zdechovský připustí, že si dá pivo. „A budu každou minutu prožívat. Nenechám se nikým a ničím vyrušit. Těším se, až dáme gól.“

Bývalý ministr zahraničí i obrany ani neměl od dětství jinou šanci než fandit Slavii. „V naší rodině se jí fandí od nepaměti, je to rodová záležitost. Lásku ke klubu jsem získal od dědy. Červenobílé podporuje už i můj tříletý vnuk, dokonce s mým synem už byli v Edenu. Na stadion to mají blízko, protože bydlí na rozhraní Vinohrad a Vršovic.“ Místopředseda výboru pro zaměstnanost a sociální věci propadl sparťanským barvám díky tatínkovi. „Ale jeho bratr, tedy můj strýc, je slávista, a tak u nás je velká rivalita a pamatuji si, že televizní derby provázelo napětí. Naše rodina jako u Saši není klubově jednotná.“

Vondra nedávno způsobil diplomatické faux pas, když pro prohře červenobílých v odvětě play off Ligy mistrů s dánským Midtjyllandem (1:4) označil Slovince za oportunistické svině. Jejich sudí Skomina totiž nechal opakovat penaltu, kterou před tím brankář Ondřej Kolář chytil. Pražané tehdy zkolabovali a do milionové soutěže nepostoupili. Člen Topolánkova i Nečasova kabinetu se poté celému Slovinsku omluvil.

U Ženevského jezera naštěstí talent nerozpoznali

Oba pochopitelně tvrdí, že v neděli večer budou slavit jejich. „Boj o Prahu vyhraje náš tým,“ shodnou se, ale každý myslí jiné mužstvo. Vondra je zvědavý na další galapředstavení devatenáctiletého Senegalce Abdalaha Simu. Jde o naprostý zázrak, který přišel ze třetiligového Táborska. „Poslední týdny, kdy nastupuje, tak v každém zápase předvedl mimořádný kousek, kterým překvapí. Jeho výkony nejsou náhodné. Kluk to prostě umí. Co absolutně nechápu je, že ve francouzském klubu Evian jím pohrdli. Myslel jsem si, že talenty u Ženevského jezera umějí rozpoznat.“

Zdechovský ohledně derby musí být v opozici a africký talent pochopitelně zpochybňuje. „Kdepak, on má výkyvy ve výkonnosti, je to taková náladový hráč. Uvidíme. Neznám ještě sestavu Slavie, ale už nyní je mně jasné, že sešívaní budou muset na trávník vyběhnout ve své nejsilnější sestavě, aby měli vůbec nějakou naději. Slavia v současné době nemá žádnou zářivou hvězdu, která by někoho od nás zaskočila,“ burcuje své klubové barvy.

Jeho kolega se ale u Simy, který v Evropské lize během pěti zápasů nastřílel tři góly a jeden zásah mu proti Beer Ševě byl upřen, ještě pozastaví. Navíc řádí i v tuzemské soutěži. „Pátral jsem po tom, jaký skaut ho objevil, protože on je neuvěřitelný až zázračný objev. Je dobře, že se v Evianu spletli a skončil u nás. Naštěstí v Táborsku je člověk, který umí tři jazyky a občas najde nějaký klenot. Nyní se mu ale povedl objevit majstrštych,“ pochvaluje si bývalý diplomat.

Do derby nastoupí sokové v rozdílných náladách. Zatímco Slavia si v Evropské lize lehce poradila s izraelským Hapoelem Beer Ševa 3:0 a hladce postoupila do jarního play off, Sparta padla na Lille 1:2, v závěru jí nebyl uznán vyrovnávací gól a je z dalších bojů vyřazena. Europoslanec fandící Spartě si nemyslí, že by nezdar jeho tým ovlivnil. „Vůbec si nemyslím, že by nás prohra i vyřazení měly dostat do útlumu. Každý zápas je totiž jiný. Navíc derby je vyhecované utkání, nic většího a slavnějšího u nás není. Každý střet pražských S je utkáním roku, i když se derby hraje každého půl roku. Nic ho prostě nenahradí,“ je nažhavený Zdechovský.

Vondra se také odmítá dívat na minulé zápasy, i když ve čtvrtek červenobílí s Beer Ševou vyhráli. „Myslím si, že my máme jednu obrovskou devízu, a tou je trenér Jindřich Trpišovský. Přiznám se, že ze začátku jsem nerozuměl výměně Trpišovského za Jaroslava Šilhavého (současný trenér reprezentace – pozn. red.), který byl obrovským sympaťákem. Ale nyní tvrdím, že před érou Jindry Trpišovského nepamatuji, aby tým byl tak dokonale připravený na každého soupeře jako je to teď.“

Bývalý krizový manažer Zdechovský však do svého kolegy neustále ryje a připomíná mu šokující domácí remízu s Brnem 1:1 minulou neděli. „Když si vezmeme, v jaké silné sestavě nastoupila a nestačilo to na Brno, tak u nás si ani neškrtne.“ Člen výboru pro rozpočtovou kontrolu ale moc dobře ví, že provokuje a dráždí. Do utkání minulou neděli totiž nastoupilo sedm náhradníků, včetně sedmnáctiletého Matěje Juráska, aby Trpišovský pošetřil síly na Evropskou ligu i derby. Vondru štiplavé poznámky kolegy z Evropského parlamentu nechávají v klidu. „Někdy se prostě stanou chyby, nepromění se obrovské šance, pamatuji se, že dvě měl Petar Musa. Občas se špatný den přihodí, nemá cenu se tím dál zabývat,“ mávne rukou atlanista.

Vondra však kontruje, jeho sešívané srdce je přece jen znát. Na svůj tým nedá dopustit a vše dokládá podloženými argumenty. Tvrdí, že i když nejstarší klub v zemi prošel po odchodu Tomáše Součka a Vladimíra Coufala do West Hamu obrovskými změnami, tak v posledních týdnech se klub dostal do pohody. „Nebál bych se říci, že Slavia nemá moc slabin. Dokonce s objevem Simy, příchodem Musy a oživením Olayinky máme i útočníky, kteří nám dlouho chyběli. V minulosti jsme díky Součkovi a Hušbauerovi měli silný střed pole, ale v ofenzivě byl dlouho nejlepší stárnoucí Milan Škoda. Konečně můžeme říci, že jsme naši útočnou slabinu odstranili,“ uleví si.

Kissinger fotbalem žije, Havla příliš nezajímal

Zdechovský ale Vondrovi nenechá vydechnout a v masáži pokračuje. „Nyní Sparta vypadá, že jde nahoru a má formu. Hodně ji pomohl i příchod Ladislava Krejčího staršího, díky němuž se naše hra výrazně zlepšila, stal se jejím tvůrcem. Máte se na co těšit.“ Politik ODS nechce prohrát, ale pokud by Sparta Slavii porazila a přeskočila ji v tabulce, nezhroutil by se. „Život se neskládá jen ze samých vítězství, ale patří k němu i prohry, z nichž je třeba se poučit, aby příště tým zase vyhrál. Porážky nesmějí sportovce utlumit a poslat ho dolů, ale naopak nakopnout, aby se příště zase vyhrálo. Vždy záleží na psychice i sebedůvěře týmu, jak se po nezdaru zvedne.“

Vondra se do fotbalu umí dokonale ponořit a rozebírá jej ze všech možných úhlů pohledu. Podle něj je každý zápas svým způsobem válka a na každý výpad je potřeba se připravovat jinak, a to podle toho, jaké zbraně používá soupeř, vytipovat jeho slabiny a přednosti. „Mimochodem je velice zajímavé, jak jsem během svého života zjistil, že lidé, kteří se zabývají zahraniční politikou, obranou či strategiemi, jsou velkými zanícenci a fanoušky fotbalu. Bývalý americký ministr zahraničních věcí německého původu Henry Kissinger je ukázkovým příkladem,“ vzpomíná exministr zahraničí a obrany. A má pravdu. Jako mladý totiž hrál Kissinger za mládežnický klub SpVgg Fürth, který byl ve své době v Německu velmi uznávaný. Držitel Nobelovy ceny míru byl i v roce 1994 členem organizačního výboru mistrovství světa ve fotbale, které pořádaly USA a o jeho přidělení do zámoří se velice přičinil. „Vést fotbalový tým na špičkové úrovni a řídit armádu do boje, má hodně společného,“ doplňuje Vondra.

Bývalý velvyslanec v USA se snažil vést debaty o fotbalu i se svým velkým přítelem a prezidentem Václavem Havlem. „Ale moc jsme si nepopovídali. Václav Havel totiž na fotbal ani na sport příliš nebyl, a to ani jako fanoušek. Kdo mu z fotbalu byl trochu sympatický, byli pražští Bohemians, ale rozhodně jejich výsledky a výkony nějak podrobně nesledoval.“

Naopak Zdechovský i Vondra budou v neděli své týmy bedlivě sledovat a ve slavném derby fandit Spartě, respektive Slavii. Kdo z nich se dočká triumfu? Zapije Vondra vítězství sešívaných čajem anebo si Zdechovský lokne piva na počest Sparty. Jisté je, že v pondělí už budou zase politickými spojenci a fotbal díky jejich pracovním povinnostem zase ustoupí. Nyní ale mají před sebou devadesátiminutové drama...