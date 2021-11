Pokud chce vláda gastronomii dál omezovat, musí zavést také náhrady, říká asociace

Dosluhující vláda by měla v pátek ráno podle premiéra Andreje Babiše (ANO) schválit další opatření proti šíření covidu-19. Mohou být zásadní, řekl dnes Babiš. Česká republika by se podle serveru Seznam Zprávy mohla inspirovat v Rakousku a jako potvrzení bezinfekčnosti by se uznávalo jen dokončené očkování nebo prodělání nemoci covid-19 v posledním půl roce. Do restaurací, na kulturní nebo sportovní akce by se neočkovaní lidé už nedostali s negativním testem na koronavirus.

Zástupci gastronomie podle Kastnera rozumějí tomu, že epidemická situace není dobrá a vláda hledá cesty, jak šíření nákazy zpomalit či zastavit. Restauratéři jsou zároveň podle něj připraveni opatření respektovat, ale stát by se měl postarat o náhradu ztrát způsobených restrikcemi. Jednotlivé podnikatelské svazy a asociace za gastronomii se podle Kastnera spojily a o podpoře chtějí jednat na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO). O schůzku žádají náměstkyni pro hospodářskou politiku a podnikání na MPO Silvanu Jirotkovou, uvedl. Reakci úřadu ČTK shání.

V souvislosti se stravovacími provozy vláda naposledy protiepidemická nařízení zpřísnila od 1. listopadu. Personál restaurací, hospod či barů musí kontrolovat, zda hosté, kteří se chtějí v podniku posadit, mají doklad o bezinfekčnosti. Za první týden, kdy opatření platilo, 70 procent restaurací zaznamenalo snížení počtu zákazníků o třetinu, polovina restaurací měla propad tržeb 20 až 40 procent. Celoroční tržby se letos propadly o 50 procent ve srovnání s předkrizovým rokem 2019. Ukázal to průzkum z konce minulého týdne, který provedla Asociace hotelů a restaurací ČR.