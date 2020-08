Pompeo podporuje ochranu běloruských demonstrantů, Babiš chce od EU konkrétní kroky

"Sledovali jsme protesty a podporujeme, aby byli protestující chráněni a aby nebyli zraňováni. Je to v zájmu všech. Budeme dále hovořit o riziku pro běloruské lidi. Chceme, aby měli svobodu, stejně u lidí na celém světě," řekl Pompeo. Zmínil v této souvislosti také Írán, Rusko a Čínu. "Chceme, aby všichni měli stejné příležitosti a svobody. Budeme se snažit dělat to nejlepší, co můžeme, aby i lidé v Bělorusku to měli," dodal.

Během prvních dvou nocí protestů bylo při rozhánění davů zraněno mnoho desítek lidí a podle ministerstva vnitra policisté zatkli na 5000 osob. Od úterního večera k nim přibylo dalších více než 1000 zadržených.

Babiš očekává, že Evropská unie nezůstane pouze u deklarací, ale že budou přijata konkrétní opatření. Situaci v zemi považuje za šokující a skandální, neměl podle svých slov představu, že se něco podobného může v Evropě dít. "Samozřejmě režim, který tam je, je nepřijatelný, to, co se děje v ulicích, je nepřijatelné, jak to proběhlo, je nepřijatelné. Jde o to, jestli Evropa zůstane jen při pouhých deklaracích, nebo podnikne konkrétní kroky," poznamenal český premiér.

Situací v Bělorusku se budou na mimořádné schůzce zabývat ministři zahraničí Evropské unie. Podle švédské ministryně Ann Lindeové se jednání uskuteční v pátek a hovořit by se mohlo i o sankcích vůči Lukašenkově režimu. Polsko v pondělí vyzvalo, aby se o povolební situaci v Bělorusku jednalo dokonce na úrovni premiérů a prezidentů zemí EU. Česko je podle Babiše pro.

I welcome @JosepBorrellF's statement on behalf of EU.

#BelarusPresidentialElection was neither free nor fair. State violence and crackdown on freedoms and rights is unacceptable.



EU will conduct review of relations with Belarus and take measures against those responsible. https://t.co/kSLnrxkvLS — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 11, 2020

"Buď Evropská rada, nebo Evropská komise by měla rychle přijít s nějakým návrhem. Není možné, aby v Evropě, blízko nám, se stávalo to, co se stalo," uzavřel Babiš.