Rakušan bude s kraji jednat o tom, kolik uprchlíků jsou schopny přijmout

Podle ministra vnitra do Česka dorazilo zatím kolem 100.000 uprchlíků z Ukrajiny. Většinou jsou to ženy a děti. Ministerstvo vnitra vydalo asi 57.000 speciálních víz, tedy takzvaných víz ke strpění. Pražské centrum pro přijetí uprchlíků se dnes kvůli náporu příchozích uzavřelo, znovu bude fungovat v úterý. Hasiči začali převážet běžence do jiných krajských center.

Rakušan řekl, že se ve spolupráci s ministerstvem dopravy vlaky Českých drah budou vypravovat tak, aby Praha nebyla přehlcená. Spoje by měly směřovat do krajských měst, vyřizování dokladů by měla zajistit tamní asistenční centra. "Chceme motivovat k tomu, aby se lidé neregistrovali v Praze," uvedl Rakušan. Podle něj je pak možné zajistit případně lidem i dopravu do hlavního města, pokud v něm mají dohodnuté ubytování. Příchozím bez zázemí v metropoli či Středočeském kraji chtějí úřady nabízet i jiné regiony.

Krajská centra zvládají podle Rakušana odbavit 8000 až 10.000 lidí denně. Odbor azylové a migrační politiky, který vyřizuje víza, kvůli tomu posílil o 125 pracovníků. Rakušan chce s hejtmany v úterý jednat o tom, kde mají kraje "strop a jaká je jejich absorpční kapacita". Podle dřívějších modelů z minulých migračních vln by ČR mohla přijmout takový počet uprchlíků, který odpovídá dvěma procentům obyvatel. Podle ministra je to asi 250.000 lidí, nyní ale počet může být vyšší. "Neumíme říct: Tady je strop. S tímto číslem nějak budeme pracovat. Zásadnějším problémem je rychlost. I kdybychom strop posouvali, je to determinováno rychlostí procesu (vyřizování) a nároky (na pomoc), které vzniknou," řekl ministr vnitra.

O počtu uprchlíků a nastavení pomoci chce česká strana jednat i v EU. Podle Rakušana by systém měl být v ostatních členských zemích srovnatelný.