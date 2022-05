Rakušan by měl do dvou týdnů informovat o možných změnách v civilní rozvědce

— Autor: ČTK

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) by měl do dvou týdnů informovat vládu a premiéra Petra Fialu (ODS) o možných změnách v čele civilní rozvědky. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce dnes odmítl komentovat informace serveru Neovlivní.cz, že se chystá do čela Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) jmenovat bývalého příslušníka armádních speciálních sil Petra Mlejnka.