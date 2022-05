Rakušan jednal s ukrajinským ministrem o romských uprchlících či obnově země

Hlavním tématem rozhovoru Rakušana s Monastyrským byly podle vnitra aktuální problémy související s migrační vlnou. Ministři se zabývali především romskými uprchlíky ze Zakarpatské oblasti, kteří jsou jako držitelé maďarských pasů občany Evropské unie a v Česku nemají na rozdíl od ukrajinských občanů nárok na dočasnou ochranu.

"Požádal jsem ukrajinského ministra, zda by se mohla ukrajinská policie věnovat podezření z organizovaného zločinu v Zakarpatské oblasti, odkud jsou lidé možná organizovaně vypravováni za hranice EU s vidinou výhod, které u nás nemají právo získat," uvedl Rakušan. Monastyrskyj vzal podle Rakušana upozornění velmi vážně a ukrajinská policie se jím bude navzdory válečnému konfliktu zabývat.

Ministři hovořili také o vyšetřování válečných zločinů pomocí mezinárodních vyšetřovacích týmů. Podílet by se na něm měli i čeští policisté. Česko také přislíbilo pomoc s obnovou Ukrajiny, podpořit chce například aktivity, které povedou k odminování území. "Bavili jsme se o možné obnově záchranářské techniky na Ukrajině, kde by určitě naše sbory byly schopny pomoci. Ukrajinci třeba přišli o tisíc policejních aut. My víme, že naše sbory budou obnovovat vozové parky už v letošním roce a dá se určitě hovořit o technice, která by mohla být uvolněna," řekl Rakušan.

Monastyrského pozval Rakušan na neformální radu ministrů, která se bude konat v červenci v Praze v rámci českého předsednictví v Radě EU. "Zároveň jsem obdržel i já pozvání do Kyjeva k bilaterálnímu jednání," uvedl ministr.

Rakušan zdůraznil, že v Česku po udělení dočasné ochrany více než 345.000 ukrajinských uprchlíků nestoupla kriminalita. "Je evidentní, že k nám tito lidé přicházejí především z důvodu pomoci, nikoliv kvůli ekonomickým výhodám," uvedl Rakušan.