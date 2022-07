Rakušan obhajuje post předsedy STAN, chce nastartovat obnovu důvěry

Má podle něj manažerské a systematické schopnosti potřebné pro vedení hnutí a je ochoten vzdát se některých funkcí v dolní parlamentní komoře. Rakušan jde na mimořádný sněm, který je mimo jiné reakcí na kauzy spojené s financováním hnutí, s podporou všech regionů.

"Asi by bylo i zvláštní, kdybych měl tu 'kimovskou' podporu jako jsem měl při posledních volbách, což bylo 97 procent. Očekávám, že v atmosféře, která je se vůči mému působení, se budou objevovat nějaké výhrady. Doufám ale, že mandát bude dostatečně silný, aby cítil, že s hnutím můžeme jít dál," uvedl.

Potřebujeme vedení lidí, kteří evidentně nebyli spojeni s ničím špatným, na co se poukazovalo ve veřejné debatě. Je třeba mít také prvního místopředsedu, který se každodenně bude věnovat chodu hnutí jako takového, nastavovat principy, platformu fungování. Místopředsedové si musí rozdělit gesce, to znamená profesionalizovat chod," řekl. V minulém vedení byli podle Rakušana všichni přáteli, což vedlo k tomu, že si "možná odpouštěli, co si odpouštět neměli". "Dnes se to určitě nevyřeší, dnes se to nastartuje. Máme dva měsíce na to, abychom ukázali, že hnutí je zdravé," konstatoval s odkazem na komunální volby.

Narychlo svolaným sněmem reaguje STAN mimo jiné na korupční kauzu spojenou s pražským dopravním podnikem, v níž čelí stíhání bývalý primátorův náměstek za STAN Petr Hlubuček. Podle Rakušana lze za dva měsíce zbývající do voleb ukázat, že přišli noví lidé, kteří jsou poctiví, přijít s otiskem změny a ukázat, že hnutí má budoucnost.

Na logu STAN, který mají delegáti sněmu na visačkách, je namalovaná zdravotní náplast. Podle Rakušana to ukazuje, že STAN má drobnou bolístku, kterou lze ale odstranit.

Rakušan před sněmem na sociálních sítích přiznal, že STAN řeší největší problémy od založení. Uvedl, že strana hledá nový směr, má ale podle něj výhodu v tom, že o vstup do vedení má zájem spousta kandidátů reprezentujících "poctivou podstatu hnutí".

Ze čtveřice řadových místopředsedů zůstala rok po posledním sněmu hnutí pouze místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová. V březnu na post rezignoval europoslanec Stanislav Polčák po zveřejnění informací o jeho odměně za prosazení zákona o odškodnění pro obce za výbuch muničních skladů ve Vrběticích. Další z místopředsedů Petr Gazdík opustil stranickou funkci i funkci ministra školství kvůli kontaktům s dalším obviněným v kauze Dozimetr, podnikatelem Michalem Redlem. Místopředseda STAN Věslav Michalik v červnu náhle zemřel.