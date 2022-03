Rakušan počítá s přísnějším přerozdělováním uprchlíků mezi kraji

Zároveň se podle něho počítá se zvýšením příspěvku na ubytování běženců v penzionech či ubytovnách, asi ze 180 na 250 korun. Příspěvek na ubytování v domácnostech by podle Rakušana mohl odpovídat dotaci pro komerční ubytovatele, aby byl motivační.

Zatímco příspěvek 180 korun za den pro ubytování provizorního typu třeba v tělocvičnách je podle Rakušana dostatečný, u lepší kategorie ubytování nikoli, jak upozorňovali i hejtmani. "Takových kapacit se nepovedlo najít dostatek," uvedl Rakušan. Odhaduje, že kabinet by mohl dotaci zvýšit na zhruba 250 korun, návrh má připravit na středeční schůzi kabinetu ministerstvo financí. Další třetinu by podle Rakušana mohly dávat kraje a celková částka by tak přesáhla 300 korun.

Návrh výše částky na ubytování ukrajinských uprchlíků v domácnostech podle ministra chystá ministerstvo práce a sociálních věcí. "Měla by odpovídat tomu, co poskytujeme komerčním ubytovatelům," uvedl. Ubytování Ukrajinců přímo v rodinách pokládá Rakušan za nejlepší řešení kvůli jejich adaptaci i začlenění na trh práce. "Nejlepší adaptace nebude v tělocvičně," podotkl ministr.

Své ubytovací kapacity budou muset podle něho opět prověřit všechny státní instituce. Budou je muset uvolnit, pokud objektivně nezdůvodní, že tak učinit nemohou, řekl.

Přerozdělování uprchlíků mezi kraji zdůvodnil Rakušan například dostupností kapacit zdravotní péče a školských zařízení. Kritérii bude podle ministra počet obyvatel jednotlivých regionů i jejich ekonomická výkonnost.

Rakušan navzdory tomu očekává, že Česko se za zhruba měsíc stane spíše tranzitní zemí. Uprchlíkům z Ukrajiny totiž podle něho bude schopné poskytovat už jen improvizované ubytování.