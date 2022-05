Senát asi vyzve vládu k další dodávkám vojenské výzbroje na Ukrajinu

— Autor: ČTK

Senát by měl vyzvat vládu, aby pokračovala v urychlených dodávkách dalšího vojenského materiálu na Ukrajinu, která čelí třetí měsíc ruské agresi, a to včetně těžkých zbraní z výzbroje někdejší Československé armády před rokem 1989. Horní komoře to doporučil její výbor pro zahraničí, obranu a bezpečnost. Senát by se měl výzvou zabývat ve středu.