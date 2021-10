Senát opět neschválil rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ

Pro zamítnutí ústavní změny hlasovalo 37 z přítomných 69 senátorů. Pokud by obě změny zákonů naopak prošly, mohl by NKÚ kontrolovat například statutární města, kraje, Českou televizi, Český rozhlas nebo státní podniky a státní fondy.

Zamítnutá ústavní změna tak končí svoji legislativní pouť. Nejvyšší kontrolní úřad nyní prověřuje jen hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Kontrolu hospodaření jiných subjektů než státu, tedy i obcí a krajů, může udělat v případě, kdy kontrolovaná organizace hospodaří se státním majetkem.

Zamítnout ústavní změnu navrhl senátní výbor pro hospodářství. Jeho předseda Vladislav Vilímec (ODS) uvedl, že od roku 2002 se návrh na rozšíření pravomocí NKÚ objevil už pětkrát nebo šestkrát. "Soudím, že by bylo vhodné v tomto případě využít princip třikrát a dost,“ poznamenal. Jde podle něj o příběh nekonečných debat o rozšíření pravomocí úřadu směrem k obcím a krajům. Připomněl, že Senát takové pokusy mnohokrát odmítl.

Někteří senátoři se přimlouvali za rozšíření kontrolních pravomocí na firmy s účastí státu. "Co se týká větší kontroly státních organizací, tak tam si myslím, že by nějaká shoda možná byla,“ domnívá se Jiří Čunek (KDU-ČSL). Stejně se vyslovil i Marek Hilšer (STAN) nebo Jitka Seitlová (KDU-ČSL a nezávislí). Zástupce předkladatelů - poslanec Pirátů Jakub Michálek - řekl, že návrh programového prohlášení budoucí koaliční vlády počítá s rozšířením působnosti NKÚ. Pokud by zákonodárci společně dospěli ke shodě alespoň u státních firem, mohlo by to podle něj být užitečné.

Prezident NKÚ Miloslav Kala sdělil už dříve ČTK, že Česko zůstává jednou z mála zemí v Evropě, kde jediný nezávislý auditor státu nemá pravomoc kontrolovat všechny veřejné peníze. "Přitom i mezinárodní úmluvy, které se týkají auditů veřejných financí, říkají, že všechny veřejné prostředky by měly podléhat auditu nezávislého kontrolního úřadu," uvedl. "Z našeho pohledu je největším problémem, že nemůžeme kontrolovat, jak fungují jednotlivé politiky státu v celé jejich šíři. Ať už jde o dopravní stavby, zdravotní politiku, sociální politiku a další. Je řada oblastí, kam směřují veřejné prostředky, stát má nějaké cíle, ale konkrétní kroky pak řeší samospráva," uvedl.

Ústavní posílení pravomocí NKÚ ve vztahu k obcím vláda navrhovala opakovaně. Senát to odmítal s odůvodněním, že by to vedlo ke zmnožení kontrol, které obce zatěžují. Senát neschválil změnu v ústavě už v květnu 2016 a vetoval i související novelu zákona o NKÚ. Opakovala se situace z počátku roku 2013, kdy senátoři zamítli předlohy o rozšíření pravomocí kontrolního úřadu s podobnými argumenty poprvé.