Státní zastupitelství nebude prověřovat vznik tzv. čínského dopisu. TI protestuje

Organizace chtěla prověřit okolnosti vzniku dokumentu, přitom prezidentova kancléře Vratislava Mynáře či někoho v jeho okolí podezírala ze zneužití pravomoci úřední osoby. S rozhodnutím státního zastupitelství TI nesouhlasí.

„Zdůvodnění je však velmi povrchní, akcentuje jen argumenty proti spáchání trestného činu a velmi banálně celé jednání uzavírá jako jakési standardní politické hry, což samozřejmě neprospívá právní jistotě,“ říká právník TI @LeyerPetr. https://t.co/WpwtJX6eLG — Transparency International 🇨🇿 (@Transparency_CZ) July 22, 2020

Deník N na konci března napsal, že si dokument, ve kterém se čínské velvyslanectví vyjadřovalo ke Kuberově návštěvě Tchaj-wanu, vyžádal právě kancléř. Mynář obvinění odmítl, dokument podle něj nebyl dopisem, který by byl adresován Kuberovi, ale písemným stanoviskem Číny. V dopise měla čínská ambasáda hrozit trestem tehdejšímu předsedovi Senátu i českým firmám v Číně, pokud se cesta uskuteční.

TI uvedla, že podle její právní analýzy Mynář jednal v rozporu se svými pravomocemi a porušil zákon, protože mu jako vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky (KPR) Miloše Zemana nepřísluší vykonávat zahraniční politiku státu. Žalobci z Prahy 1 ale nedali pokyn k zahájení prověřování případu a věc odložili. Jejich postup následně schválilo nadřízené pražské městské státní zastupitelství.

Podle organizace se ale státní zastupitelství nevypořádala s jejich argumenty. "Zdůvodnění je velmi povrchní, akcentuje jen argumenty proti spáchání trestného činu a velmi banálně celé jednání uzavírá jako jakési standardní politické hry, což samozřejmě neprospívá právní jistotě," uvedl právník organizace Petr Leyer.

Žalobci také podle něj rezignovali na snahu okolnosti případu objasnit. V odůvodnění například napsali, že i v případě, že by policisté začali věc prověřovat, nemohli by nikdy úplně zjistit, jak dopis skutečně vznikl. "Orgány činné v trestním řízení tedy nezkoumaly případ po věcné stránce (zda k jednání došlo, či nikoliv, a za jakých okolností), avšak po právní stránce dospěly k názoru, že by za žádných okolností nešlo o trestný čin," uvedla organizace.

Deník N v březnu s odkazem na "tři velmi dobře informované lidi z diplomacie, okolí premiéra i z blízkosti čínské ambasády" uvedl, že si KPR od čínské strany vyžádala informace, jak bude reagovat, když předseda Senátu pojede na Tchaj-wan. Mynář se kvůli tomu měl setkat se zástupcem čínského velvyslance. Kancléř následně vydal k případu své prohlášení. Kategoricky v něm odmítl, že si KPR jeho prostřednictvím objednala tzv. výhrůžný dopis zesnulému Kuberovi. Příslušný dokument podle něj není oficiálním dopisem, není podepsán a není adresován Kuberovi.

Podle Mynáře Čína prostřednictvím své ambasády Zemana a vládu od podzimu upozorňovala, že cestu Kubery na Tchaj-wan by považovala za porušení vzájemných smluv. Toto stanovisko se podle něj stalo součástí dokumentů, které KPR připravovala pro jednání Zemana a nejvyšších ústavních činitelů. Dokument byl nalezen v pozůstalosti Kubery po jeho smrti.

Peking považuje Tchaj-wan za svou vzpurnou provincii a dlouhodobě se snaží o opětovné připojení tohoto ostrova k Číně.