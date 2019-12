Dokument, který do Česka doputoval v pátek, odmítá Klára Dostálová zveřejnit s odvoláním na jeho důvěrnost. Podle Nytry je zpráva konečná a měla by být zveřejněna.

Nytra současně připomenul, že koncem října komise vyzvala příslušná ministerstva, aby nevyplácela dotace holdingu Agrofert, který Babiš převedl do svěřenských fondů. Babiš dnes ve Sněmovně konstatoval, že Česko žádné peníze Bruselu vracet nebude. Podle Nytry má pravdu, ale jenom vzhledem k tomu, že dotace nejprve žadatelům vyplácí stát ze svého rozpočtu, až následně je proplácí unie. "Do Bruselu se vracet nebudou, ani z něj nepřijdou," konstatoval s tím, že bude na ministerstvu financí, aby žádalo o navrácení peněz do státního rozpočtu.

Česko má v souvislosti s auditem přijít podle médií o velkou část unijních dotací holdingu Agrofert. Deník N psal o ztrátě 451 milionů korun, později stamilionů korun. Podle serveru Info.cz jde o 235 milionů korun. Audit údajně konstatuje, že Babiš je stále ve střetu zájmů, protože je i nadále konečným vlastníkem Agrofertu, i když ho vložil do svěřenských fondů.

Potom, co obdrží českou verzi auditu, bude mít Česko dva měsíce na to, aby uvedlo, zda souhlasí, nebo nesouhlasí s doporučeními obsaženými v materiálu. Pokud by Česko část závěrů odmítlo, má ještě nárok vyvolat slyšení u Evropské komise.

Protože vláda dokument zveřejnit odmítá, uvažuje o jeho publikaci pražský magistrát, který je účastníkem řízení. Alespoň závěry auditu očekává také česká pobočka organizace Transparency International. Při výzvách k zveřejnění listiny argumentuje doporučením evropské ombudsmanky. Na Evropskou komisi se ve věci zveřejnění dokumentu obrátila i část českých europoslanců.